Kreuzungsbereich der Holzhausenstraße bis 18. Februar gesperrt

Im Januar kommt es in Frankfurt zu mehreren Straßensperrungen und anderen Verkehrsbeeinträchtigungen. Grund dafür sind vor allem Baustellen.

Baustellen in Frankfurt: Höhenstraße teils einspurig wegen Kranarbeiten

Kreuzung an Holzhausenstraße gesperrt, Bus M36 fährt eingeschränkt

Verlängerung der Vollsperrung in Richtung Eckenheim auf der L3003

Das neue Jahr beginnt mit der ein oder anderen Beeinträchtigung im ÖPNV . Doch auch der Individualverkehr ist Anfang des Jahres von einigen Einschränkungen betroffen. Grund dafür sind vor allem Bauarbeiten, die teilweise zu Sperrungen von ganzen Straßen führen, wie aus aktuellen Meldungen der Stadt hervorgeht.So wird aufgrund von privaten Kranarbeiten der Abschnitt der Höhenstraße zwischen Berger Straße und Heidestraße von Montag, 8. Januar, bis Freitag, 19. Januar, in beiden Fahrtrichtungen einspurig. Radfahrerinnen und Radfahrer sowie Fußgängerinnen und Fußgänger müssen sich deshalb einen Weg entlang der Baustelle teilen.Der Kreuzungsbereich der Holzhausenstraße und der Humbrachstraße wird von Montag, 8. Januar, bis Freitag, 16. Februar, für den Fahrverkehr komplett gesperrt. Ursache dafür sind Kanalarbeiten durch die Stadtentwässerung. Eine Umleitung in Richtung Oeder Weg erfolgt über Justinianstraße und Wolfsgangstraße, die Richtung der Einbahnstraße ab Annastraße wird dafür gedreht. In Gegenrichtung wird über Lichtensteinstraße umgeleitet, Fußgänger können die Baustelle passieren.In einer zweiten Bauphase wird die Humbrachtstraße zwischen Feyerleinstraße und Holzhausenstraße bis Mitte Mai vollgesperrt. Der Kreuzungsbereich wird dafür wieder freigegeben. Wegen der Arbeiten muss die Metrobuslinie M38 von 8. Januar bis 16. Februar unterbrochen werden. Sie fährt dann nur zwischen Westbahnhof und Holzhausenstraße sowie zwischen Hainer Weg und Hynspergstraße, die Haltestelle Holzhausenpark entfällt.Als Alternative können die U-Bahnlinien U1, U2, U3 und U8 in der Eschersheimer Landstraße oder Linien U6 und U7 zwischen Westbahnhof und Konstablerwache nutzen, die einen Umstieg zur M36 ermöglichen.Weil die Autobahn GmbH weiter mit Brückenbauarbeiten beschäftigt ist, bleibt die Anschlussstelle Eckenheim der A661 von Offenbach nach Eckenheim bis Ende März vollgesperrt; die Fahrtrichtung Berkersheim ist frei. Die Sperrung befindet sich auf der L3003 zwischen Homburger Landstraße und Hügelstraße in Höhe der A661 , in Fahrtrichtung Eckenheim. Aus Berkersheim kommend kann nicht über die L3003 in Richtung Eckenheim und Offenbach gefahren werden. Aus Berkersheim kommend kann an der Anschlussstelle Eckenheim nur in Richtung Bad Homburg verkehrt werden.Wer nach Eckenheim oder Offenbach will, kann über die A661 in Richtung Bad Homburg, bis Anschlussstelle Homburger Kreuz und wieder zurück über die A661 in Richtung Offenbach, Anschlussstelle Eckenheim fahren. Wer hingegen von Offenbach kommt, kann bereits ab der Anschlussstelle Friedberger Landstraße über Gießener Straße und Marbachweg umfahren. Das gilt auch für Fahrer, die aus dem Norden von der B3 beziehungsweise vom Preungesheimer Dreieck kommen.