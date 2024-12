ÖPNV: U-Bahnen im Frankfurter Norden eingeschränkt

Aufgrund von Arbeiten an einem Gleisrichtwerk in Frankfurt-Heddernheim sind die Linien U1, U2, U3, U8 und U9 am Sonntag auf Umwegen unterwegs. Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet.

Frankfurt-Heddernheim: Bauarbeiten am Gleisrichtwerk schränken ÖPNV ein

Info

Fahrgäste im Frankfurter Norden werden gebeten, am Sonntag etwas mehr Reisezeit einzuplanen. Über die RMV-App und auf rmv-frankfurt.de können sie sich über die Fahrpläne und ihre besten Verbindungen informieren. Auch die Mitarbeitenden am RMV-Servicetelefon 069/24248024 sind rund um die Uhr erreichbar und beraten.

Wer am Sonntag, den 8. Dezember, im Frankfurter Norden mit den U-Bahnen fahren will, sollte vorher noch einmal einen Blick auf den Fahrplan werfen: Von circa 6 bis 16 Uhr sind die Linien U1, U2, U3, U8 und U9 nämlich nicht wie gewohnt unterwegs. Während die U2 und U8 gänzlich entfallen, verkehrt die U1 zwischen Südbahnhof und Hügelstraße im Fünf-Minuten-Takt.Ab Hügelstraße ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, die Busse bringen Fahrgäste bis zur Heddernheimer Landstraße. Dort können sie in die Linien U3 und U9 umsteigen. Beide fahren einen anderen oder längeren Weg als sonst: Die U3 ist zwischen Oberursel Hohemark und Ginnheim unterwegs und die U9 zwischen Ginnheim, Nieder-Eschbach und Gonzenheim.Grund für den geänderten Fahrplan sind Bauarbeiten am neuen Gleisrichtwerk an der Hessestraße. Künftig soll es den Fahrstrom auf den Linien U1, U2, U3 und U8 verstärken. Damit Straßen- und U-Bahnen fahren können, wandeln Gleisrichtwerke Wechselstrom in Gleichstrom um. Angeschlossen ist das Gleisrichtwerk bereits. Nachdem am Sonntag die finalen Arbeiten durchgeführt worden sind, soll es in Betrieb genommen werden. Gleichzeitig soll das bisherige Gleisrichtwerk Riedwiese abgeschaltet werden, da es veraltet ist.Insgesamt gibt es 54 Gleisrichtwerke im Frankfurter Stadtgebiet. Die Verkehrsgesellschaft modernisiert sie, damit sie den Anforderungen der neuen Fahrzeuggeneration entsprechen – einer Fahrstromverstärkung und Spannungserhöhung auf 750 Volt. Dadurch sollen Energie gespart und mehr Fahrten ermöglicht werden.