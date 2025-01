Diese Straßensperren schränken den Verkehr in Frankfurt ein

Auch im neuen Jahr gibt es einige gesperrte Straßen und Einschränkungen im Frankfurter Verkehr. In Niederrad ziehen sich die Arbeiten bis Ende Mai. Hier ein Überblick zu den aktuellen Verkehrsmeldungen.

Alte Rothofstraße (13. - 17. Januar 2025)



Aufgrund von Arbeiten an Daten- und Kommunikationsleitungen wird die Alte Rothofstraße zwischen Goethestraße und Neue Rothofstraße voll gesperrt. Die Goethestraße wird zur Einbahnstraße in Richtung Goetheplatz. Fußgänger können die Baustelle passieren.



Thudichumstraße (13. Januar - 2. Februar 2025)



In der Thudichumstraße auf Höhe der Reifenberger Straße wird der Verkehr wechselseitig des mit einer Baustellenampel geregelt. Zusätzlich wird die Reifenberger Straße zwischen Alexanderstraße und Thudichumstraße für den Fahrverkehr voll gesperrt. Die Reifenberger Straße zwischen Thudichumstraße und Schenckstraße wird zur Einbahnstraßen in Richtung Schenckstraße. Füßgänger können die Baustelle passieren.



Hahnstraße (13. Januar - 30. Mai 2025)



Wegen Tiefbauarbeiten der Netzdienste Rhein-Main wird die Hahnstraße zwischen Lyoner Straße und Saonestraße in Richtung der Saonestraße zur Einbahnstraße . In Gegenrichtung wird über die Goldsteinstraße und Lyoner Straße umgeleitet. Fußgängerinnen und Fußgänger können die Baustelle passieren.



Wegen den Bauarbeiten wird die Buslinie 84 ab dem 13. Januar eine Umleitung fahren. In Richtung Oberforsthaus verkehrt der Bus durch die Melibocusstraße. Die Haltestellen Haardtwaldplatz, Hahnstraße und Saonestraße entfallen. Die Haltestelle Lyoner Straße/Hahnstraße wird in die Lyoner Straße verlegt. Die Gegenrichtung ist nicht betroffen.



Reuterweg (bis 30. April 2025)



In Richtung Süden ist die Fahrbahn voll gesperrt und in Richtung Norden zwischen Bockenheimer Anlage und Bremer Platz teilweise gesperrt. In Richtung Innenstadt sind den Umleitungen zu folgen.



Oppenheimer Landstraße / Holbeinstraße (27. März 2024 - 3. März 2025)



Aufgrund von Fahrbahnerneuerungsarbeiten ist die Fahrbahn zwischen Oppenheimer Landstraße und der Holbeinstraße in allen Richtungen voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.



Mainzer Landstraße 49 (12. Januar 2025)



Aufgrund von Kran-, Hebe- und Hubsteigerarbeiten kommt es zu einer Vollsperrung der Fahrbahn, Radwege und Gehwege.