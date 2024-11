Diese Sperrungen schränken den Verkehr in Frankfurt ein

Seit Montag gibt es neue Straßensperrungen in Frankfurt. Verkehrsteilnehmer haben an einigen Stellen mit Einschränkungen zu rechnen, eine Brücke muss zwangsweise saniert werden.

Vollsperrung des Brückenbauwerks über Rosa-Luxemburg-Straße

Weitere Straßensperrungen in ganz Frankfurt

Info

Die Nutzung von Navigationsgeräten und -apps wird empfohlen, um diese Sperrungen effektiv zu umfahren. Weitere aktuelle Verkehrsinformationen finden sich unter mainziel.de.

Vom 11. November bis zum 28. Februar 2025 ist in Heddernheim die Brücke über die Rosa-Luxemburg-Straße aufgrund von Sicherheitsmängeln voll gesperrt. Umleitungen sind eingerichtet. Wie in der Grafik zu erkennen, wird vom Erich-Ollenhauer-Ring in Fahrtrichtung Norden über die Titusstraße, Heddernheimer Landsstraße und Dillenburger Straße umgeleitet. Von Süden kommend mit Fahrtziel Nordweststadt kann über die nächste Abfahrt weiter über die Dillenburger Landstraße gefahren werden.Empfohlene Umleitungen aufgrund der Brückensperrung Rosa-Luxemburg-Straße © ASEHintergrund der Brückensperrung im Bereich des Nordwestzentrums sind mögliche Sicherheitsrisiken, so das Amt für Straßenbau und Erschließung (ASE) . Bereits im Jahr 2020 wurde die Brücke umfassend saniert, dennoch wurden nun sicherheitsrelevante Mängel im Material gefunden.Michaela Kraft, Leiterin des ASE, erklärt: „Unsere regelmäßigen Überprüfungen stellen sicher, dass wir alle nötigen Maßnahmen zur Verkehrssicherheit ergreifen können. Auch wenn die Brücke erst vor wenigen Jahren saniert wurde, erfordert die aktuelle Entwicklung eine kurzfristige Sperrung“. Die Schäden an der Brücke ließen sich möglicherweise auf die sogenannte Spannungsrisskorrosion zurückführen. Hauptursache seien meist Umwelteinflüsse und mechanische Spannungen. Da Materialbrüche ohne vorherige Anzeichen erfolgen könnten, sei die vorsorgliche Sperrung des Bauwerks unumgänglich, so Kraft.In der ganzen Stadt verteilt kann es seit gestern (11. November) zu Verkehrseinschränkungen wegen gesperrter Straßen kommen. Hier eine Übersicht:Vom 11. November bis 20. Dezember kommt es Im Prüfling 3 - 10 aufgrund von Arbeiten an Kanalleitungen zu einer Vollsperrung der Fahrbahn in Richtung Süd-West. Hinzu kommt eine Teilsperrung der Parkstreifen. Die Straße nahe des Günthersburgparks kann nur in Richtung Nord-Ost befahren werden. Eine Umleitung ist eingerichtet.Vom 11. November bis 14. Dezember kommt es im Ostend zu Tiefbauarbeiten durch die Netzdienste Rhein-Main. Im Zuge dessen wird die Ferdinand-Happ-Straße zwischen Launhardtstraße und Schwedlerbrücke für den Fahrverkehr voll gesperrt. Die Baustelle befindet sich auf Höhe Ferdinand-Happ-Straße 61. Eine Zufahrt zum "Scheck-In-Center" ist jederzeit möglich. Der Containerbahnhof ist über Leibbrandstraße erreichbar. Fußgänger können die Baustelle passieren.Vom 11. November bis 20. Dezember kommt es in Sachsenhausen zwischen Offenbacher Landstraße, Darmstädter Landstraße und Siemensstraße aufgrund von Arbeiten an Wasserleitungen zu einer Vollsperrung der Fahrbahn in Richtung West sowie Teilsperrungen Richtung Osten und Norden. Die Radwege sind voll gesperrt, es kommt zu einer Teilsperrung der Gehwege.