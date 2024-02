Diese Baustellen beeinträchtigen den Verkehr in Frankfurt

Ab Mitte Februar kommt es zu neuen Verkehrsbeeinträchtigungen in Frankfurt, teilweise sogar bis Ende September. Auch Vollsperrungen wird es geben. Eine Übersicht finden Sie hier.

Vollsperrung des Rad- und Gehwegs zwischen Sossenheim und Sulzbach

Vollsperrung der Adalbertstraße – Haltestelle stadteinwärts entfällt

Sanierung der Fahrbahndecke von Teilen der Keplerstraße

Bruchfeldstraße wird vorübergehend zur Einbahnstraße – keine Tram zum Haardtwaldplatz

Bauarbeiten Bruchfeldstraße: Ersatzbusse für die Straßenbahnlinie 15 – Umleitung der Buslinien 51 und 84

Die Hügelstraße wird vorübergehend einspurig

Zeitweise Nachtarbeiten in der Liebfrauenstraße

Ferdinand-Happ-Straße wird vorübergehend zur Einbahnstraße

Fahrbahnreduzierung an der Galluswarte

Vollsperrung am Tiergarten

Info

Über die RMV-App und unter rmv-frankfurt.de können sich Fahrgäste über die Fahrpläne und ihre Verbindungen informieren. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am RMV-Servicetelefon unter 069/24248024 sind rund um die Uhr erreichbar und beraten.



Unter mainziel.de gibt es ebenfalls aktuelle Verkehrsinformationen.

Am Samstag, 17. Februar, wird für alle Verkehrsteilnehmer die Unterführung der Autobahn A66 zwischen Sossenheim und Sulzbach voll gesperrt sein. Grund dafür sind Brückenbauarbeiten. Die Sperrung kann zu Fuß oder mit dem Fahrrad über den Sossenheimer Weg und die Königssteiner Straße in beide Richtungen umgangen werden.Am Sonntag, 18. Februar, zwischen 7 und 10 Uhr, wird die Adalbertstraße zwischen Schloßstraße und Homburger Straße in Richtung Bockenheimer Warte für den Fahrverkehr voll gesperrt sein. Grund dafür sind Kanalbauarbeiten. Die Umleitungsempfehlung für den Fahrverkehr erfolgt über Schloßstraße, Hamburger Allee, Ludwig-Erhard-Anlage, Senckenberganlage, Bockenheimer Landstraße und Gräfstraße. Zu Fuß kann die Baustelle passiert werden.Die Buslinien M32 zum Ostbahnhof und M36 zum Hainer Weg werden über Ginnheimer und Sophienstraße umgeleitet. Dabei entfällt die Haltestelle Adalbert-/Schloßstraße, die Haltestellen Kurfürstenplatz und Bockenheimer Warte werden verlegt.Von Montag, 19. Februar, bis Freitag, 1. März, wird die Keplerstraße zwischen Humboldtstraße und Oeder Weg für den Fahrverkehr voll gesperrt sein. Grund dafür sind Arbeiten am Straßenbelag. Dieser wird zwischen Hausnummer 22 bis 38 (Kreuzung zum Oeder Weg) saniert. Zu Fuß kann die Baustelle passiert werden.Von Montag, 19. Februar, bis Freitag, 8. März, wird die Bruchfeldstraße im Abschnitt von Melibocusstraße bis Schwarzwaldstraße zur Einbahnstraße in östlicher Fahrtrichtung. Richtung Westen wird sie für den Fahrverkehr voll gesperrt sein. Grund dafür ist die Sanierung der Fahrbahndecke. Auf der gegenüberliegenden Seite zu den Bauarbeiten ist das Parken erlaubt. Eine Umfahrungsempfehlung erfolgt über Rennbahnstraße, Triftstraße, Adolf-Miersch-Straße, Lyoner Straße, Goldsteinstraße und Kalmitstraße. Zu Fuß kann die Baustelle passiert werden.Von Montag, 19. Februar, bis Freitag, 8. März, kommt es aufgrund der Bauarbeiten in der Bruchfeldstraße zu Änderungen im Nahverkehr: Die Straßenbahnlinie 15 fährt nicht zwischen Niederräder Landstraße und Haardtwaldplatz. Genau wie die Buslinien 51 und 84 wird sie umgeleitet. Die Linie 15 von Offenbach und Südbahnhof fährt von der Niederräder Landstraße wie die Linie 21 weiter zum Stadion.Zwischen Oberforsthaus, Triftstraße und Haardtwaldplatz wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet. Die Buslinie 51 nach Höchst und die Buslinie 84 zum Oberforsthaus werden über Triftstraße und Melibocusstraße zum Haardtwaldplatz umgeleitet. In der Gegenrichtung fahren beide Linien über die Bruchfeldstraße zur Triftstraße (51) sowie Niederräder Landstraße (84). Durch das Mainfeld kann die Linie 84 in beiden Richtungen nicht fahren. Zum Umsteigen bietet sich die Haltestelle Triftstraße an.Von Montag, 19. Februar, bis Freitag, 15. März, wird die Hügelstraße zwischen Eschersheimer Landstraße und Fontanestraße in Richtung Platenstraße einspurig. Zu Fuß kann die Baustelle passiert werden.Von Montag, 19. Februar, bis Freitag, 22. März, kommt es in der Liebfrauenstraße zwischen Zeil und Holzgraben jeweils zwischen 22 Uhr und 9 Uhr morgens zeitweise zur Reduzierung der Durchgangsbreite. Es wird empfohlen über Hauptwache/Katharinenpforte oder Hasengasse auszuweichen. Tagsüber stehen die Laufflächen wie gewohnt zur Verfügung.Von Montag, 19. Februar, bis Freitag, 26. April, wird die Ferdinand-Happ-Straße zwischen Schwedlerstraße und Leibbrandstraße in Richtung Leibbrandstraße einspurig. Der Containerbahnhof ist so lange nicht über Leibbrandstraße, sondern nur über Hanauer Landstraße und Launhardtstraße erreichbar. Grund dafür sind Tiefbauarbeiten. Zu Fuß kann die Baustelle passiert werden.Von Montag, 19. Februar, bis Ende Mai kommt es in der Mainzer Landstraße zwischen Kleyerstraße und Günderrodestraße zu Fahrbahnreduzierungen in beide Richtungen. Grund dafür sind Umbauten an der Haltestelle Galluswarte. Zu Fuß und mit dem Fahrrad kann die Baustelle passiert werden.Von Montag, 19. März, bis Ende September kommt es zur Vollsperrung der Straße Am Tiergarten zwischen Bernhard-Grzimek-Allee und Bärenstraße für den Fahrverkehr. Eine Umleitung erfolgt über Zobelstraße, Hanauer Landstraße, Grusonstraße, Danziger Platz, Philippsruher Straße, Röderbergweg und Bärenstraße sowie über Alfred-Brehm-Platz, Thüringer Straße, Wittelsbacher Allee, Waldschmidtstraße und Rhönstraße. Zu Fuß kann die Baustelle passiert werden.