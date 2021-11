Frankfurter Laufshop ist „Kundenliebling 2021“

Im Rahmen der bundesweiten Kampagne „Deutschland sucht den Lieblingsladen“ ist der Frankfurter Laufshop offiziell zum „Kundenliebling 2021“ gekürt worden. Inhaber Jost Wiebelhaus hat damit in diesem Jahr gleich doppelten Grund zur Freude.

Der Frankfurter Laufshop ist offiziell zum „Kundenliebling 2021“ gewählt worden. Die Auszeichnung erhält das Traditionsgeschäft im Rahmen der Kampagne „Deutschland sucht den Lieblingsladen“. Bei der Mitmach-Aktion wurden bundesweit seit Anfang September die beliebtesten lokalen Geschäfte gesucht. Zufriedene Kundinnen und Kunden konnten dabei online für ihren Lieblingsladen abstimmen. Der Frankfurter Laufshop konnte sich schließlich gegen die insgesamt 500 nominierten Läden durchsetzen – 30 von ihnen erhalten eine Auszeichnung. „Damit gehört der Running-Spezialist aus der Mainmetropole zu den beliebtesten Shoppinglocations in Deutschland“, heißt es vonseiten der Kampagne.



„Die Auszeichnung ist für uns der absolute Hammer“, freut sich Jost Wiebelhaus, Inhaber des Frankfurter Laufshops. Einen besseren Preis, als Kundenliebling zu werden, könne man nicht bekommen. „Auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist das eine tolle Auszeichnung, wir sind alle sehr stolz“, betont er. Übergeben wird die Auszeichnung anlässlich des „Kauf Lokal-Tages“ am Donnerstag, 18. November, um 13 Uhr in den Räumen des Laufshops in der Großen Friedberger Straße 37-39.



Mit der Auszeichnung haben Jost Wiebelhaus und sein Team in diesem Jahr gleich doppelten Grund zur Freude: Denn im Oktober feierte der Laufshop sein 20-jähriges Firmenjubiläum mit vielen Aktionen und Angeboten für Lauf-Begeisterte.