Wer wird Europas bestes Team im Straßenbahnfahren?

Am 14. September findet in Frankfurt die Tram-EM statt. Jennifer Gebel und Benedikt Pfaff von der VGF treten für die Mainmetropole an – derzeit üben sie nochmal das Anfahren und Bremsen.

Vorbereitung auf die Tram-EM: Üben im Betrieb oder doch lieber Urlaub?

Info

Programm – Samstag, 14. September 2024



10.00 Uhr Offizielle Eröffnung der 11. Tram-EM

11.00 Uhr Erster Wettkampflauf

13.00 Uhr „Opern Express“ – Auftritt des Kinderchors der Oper Frankfurt

14.00 Uhr Zweiter Wettkampflauf

16.00 Uhr Internationale Artistik

17.00 Uhr Siegerehrung

17.30 Uhr Die größten Highlights aus „Simply The Best“ (mit Coco Fletcher als Tina Turner)



Von 11 bis 19 Uhr:



VGF-Info-Area inklusive Verkehrsmuseum und Fan-Shop



Für Familien und Kinder: Mini-Olympiade, Zukunftswerkstatt, Rollenrutsche, Bubble Town, Kinderschminken und Glücksrad

Dreimal fährt die Straßenbahn langsam an, beschleunigt ein wenig und hält dann wieder. Exakt zwischen zwei roten Schildern mit der Aufschrift „Stop“. Am vorderen Ende der Bahn ist eine durchsichtige Schale befestigt, die mit Wasser gefüllt ist. Das Ziel: So wenig davon verschütten, wie möglich. Diese und andere Übungen gehören zwar nicht zu den klassischen Fähigkeiten, die Jennifer Gebel und Benedikt Pfaff während ihrer Ausbildung im Straßenbahnfahren erlernt haben – dennoch werden die beiden sie in den nächsten anderthalb Wochen trainieren.Am Samstag, den 14. September, findet in Frankfurt nämlich die 11. Straßenbahn-Europameisterschaft statt. Insgesamt 26 Teams aus ganz Europa, jeweils bestehend aus einer Frau und einem Mann, kämpfen im Wettbewerb um den Titel als beste Straßenbahnfahrerin oder bester Straßenbahnfahrer. Gebel und Pfaff treten beziehungsweise fahren für die Verkehrsgesellschaft Frankfurt an den Start. Los geht es um 10 Uhr am Willy-Brandt-Platz, der reguläre Schienenverkehr wird umgelenkt. Und wie bereitet man sich auf so eine Tram-EM vor? Ganz einfach: „Man guckt im Betrieb, ob man die ein oder andere Übung hinkriegt, ohne dabei Gäste zu verletzen“, sagt Gebel. Ein paar Dienste hat sie bis zum Wettkampftag noch vor sich. Ihr Kollege hingegen macht erst einmal Urlaub und geht die Sache sehr gelassen an. Videos von den vergangenen Europameisterschaften im Straßenbahnfahren und ihren Disziplinen hat Pfaff sich zur Vorbereitung bisher nicht angeschaut.Welche sechs Disziplinen drankommen, ist ohnehin geheim. Veröffentlicht werden sie erst am Freitagmorgen vor der Tram-EM, um für faire Verhältnisse unter allen Teilnehmenden zu sorgen. Mit einer Ausnahme: „Stop and Go“. So nennt sich die eingangs beschriebene Übung mit der Wasserschale, die auch am 14. September geprüft wird. Beim Pressetermin durften sich sogar die Journalistinnen und Journalisten darin ausprobieren.