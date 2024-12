Am 19. Dezember lädt das Frankfurter Netzwerk Seilerei zum Winterfest ein. Auf dem Gelände der ehemaligen Seilerei soll das Netzwerk-Prinzip von Kunst, Kultur und Nachbarschaft zelebriert werden.

Winterfest im Netzwerk Seilerei: Vortrag und Musik

Winterfest im Netzwerk Seilerei: Kunst und Kulinarik

Info

Seit 2021 sitzt der Kunst- und Kulturverein Seilerbahn an der Offenbacher Landstraße 190. Auf dem ehemaligen Gelände der Firma Reutlinger bietet das Netzwerk Seilerei Raum für Handwerk, Kunst und Kultur. Durch vielfältige Angebote, unter anderem aus den Bereichen Design, Food, Umwelt und Musik, verwandelte sich das in Teilen denkmalgeschützte Areal mit der Seilerbahn in einen Kulturort zum Mitmachen.



Mehr Weihnachtsmärkte in Frankfurt finden Sie hier.

Unter dem Motto „Vielraum erleben: das Netzwerk-Prinzip von Kunst, Kultur und Nachbarschaft“ öffnet am Donnerstag, den 19. Dezember, das Netzwerk Seilerei seine Türen für ein Winterfest. Von 16 bis 23 Uhr sollen „die Früchte unseres jährlichen Schaffens“ präsentiert und der Jahresausklang gefeiert werden. Mit kreativen Köpfen aus dem Netzwerk hat der Verein in den Örtlichkeiten der ehemaligen Seilerei in der Offenbacher Landstraße 190 ein buntes Programm zusammengestellt.So soll ab 17.30 Uhr Wolfgang Heubner im Parkettsaal eine Einführung in die Vergangenheit der Seilerei geben. Teil des Vortrags sind neben historischen Fotos und Stadtkarten auch detaillierte Informationen über das Handwerk der Seilherstellung.Um 19 Uhr sind zwei musikalische Highlights geplant. Auf der Kulturbühne in Halle 1 tritt das „Hobbyensemble Dusti“ vom Bridges Kammerorchester auf. Anschließend laden Musikerinnen und Musiker des Kammerorchesters Laien und Profis dazu ein, mit ihnen in einer Open Session zu musizieren. In Halle 3 wird zur gleichen Zeit live elektronische Musik aufgelegt, die das winterliche Ambiente stimmungsvoll untermalen soll. Auch an die jungen Gäste ist gedacht: Für Kinder ist ein Spielraum im Parkettsaal vorgesehen.Das Winterfest fällt außerdem auf den letzten Tag der Werkschau des experimentellen Künstlers Jan Luke. Auf der Finissage in den historischen Räumen der ehemaligen Seilerbahn können an diesem Abend seine Arbeiten bestaunt werden, zudem bietet der Künstler in Halle 3 Töpferwaren aus seiner Werkstatt an. Auch im Forum der Halle 1 soll es künstlerisch zugehen. Dort präsentieren die Künstlerinnen Heide Weidele, Trixi Tjadke Böttcher und Steve Collins zusammen mit dem Gastkünstler Olaf Rademacher ihre Werke in einer Ausstellung.Für Essen und Trinken ist gesorgt: Neben einer Bar und Pizza aus dem Holzofen sollen Crêpes, Suppen und Gebäck das kulinarische Angebot abrunden. Winzerglühwein und alkoholfreier Punsch unterstreichen das weihnachtliche Flair. Daneben können auf einem Weihnachtsmarkt auch Handwerksprodukte wie Seifen, Kräutersalz, Honigmet, Schmuck, Feuersteinen und Druckgrafiken erworben werden. Am Siebdruckstand von „Nasty Office“ können Besucherinnen und Besucher außerdem ihre Textilien upcyceln und neu gestalten. Nach Aussage des Netzwerks achte man besonders auf Regionalität und Nachhaltigkeit der Angebote, zudem lege man Wert auf eine „enge Zusammenarbeit im Team, in der Nachbarschaft und unserem Helfer:innen-Netzwerk“.