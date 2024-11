Frankfurt ruft Weihnachtsmarkttassen zurück

Die Tourismus+Congress GmbH ruft alle Weihnachtsmarkttassen des Jahrgangs 2024 mit sofortiger Wirkung zurück. Stattdessen werden auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt Tassen aus vergangenen Jahren verwendet.

Weihnachtsmarkttasse sollte 100 Jahre „Neues Frankfurt“ feiern

Frankfurter Weihnachtsmarkt

25. November bis 22. Dezember

Montag-Samstag 10-21 Uhr

Sonntag 11-21 Uhr



Aufgrund eines Material- oder Produktionsfehlers muss die Ausgabe der diesjährigen Weihnachtsmarkttassen auf dem am 25. November beginnenden Frankfurter Weihnachtsmarkt mit sofortiger Wirkung gestoppt werden, das gab die Tourismus+Congress GmbH am Montagnachmittag bekannt. Bei einer eingehenden Prüfung habe sich herausgestellt, dass einige der Tassen nicht die erforderliche Hitzebeständigkeit aufwiesen. Die Tassen werden seit vielen Jahren von demselben Hersteller produziert; bisher sei nicht bekannt, wie der Fehler entstanden ist.Um die Mitarbeitenden sowie die Besucherinnen und Besucher zu schützen, werden alle Tassen des Jahrgangs 2024 zurückgerufen und bis auf Weiteres Tassen aus den vergangenen Jahren verwendet. Wer bereits eine Tasse erworben hat, kann diese am Stand, an dem sie gekauft wurde, wieder zurückgeben. Andernfalls wird explizit darauf hingewiesen, die Tassen nicht mit heißen Flüssigkeiten zu befüllen.Eigentlich sollte mit der diesjährigen Edition der Weihnachtsmarkttassen unter dem Motto „Stadt der Architektur“ das 100-jährige Bestehen der Gestaltungsmoderne „Neues Frankfurt“ gefeiert werden. Es wurden zwei Varianten produziert: eine offizielle Weihnachtsmarkttasse mit goldenen Akzenten sowie eine limitierte Edition, die gemeinsam mit Matthias Wagner K, Direktor des Museums Angewandte Kunst, gestaltet wurde.Beginnend am Roßmarkt, über die Zeil bis hinunter zum Römerberg erstreckt sich der traditionelle Frankfurter Weihnachtsmarkt vom 25. November bis zum 22. Dezember. Auch an der Hauptwache gibt es noch Stände und auf dem Friedrich-Stoltze-Platz findet sich die Rosa Weihnacht, die insbesondere aber nicht nur die LGBTQ+ Community willkommen heißt. Beide Märkte sind montags bis samstags von 10 bis 21 Uhr und sonntags von 11 bis 21 Uhr geöffnet.