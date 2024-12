Spende an Frankfurter Streetangels

Eine schöne Geste: Gemeinsam überreichten der Stadtverordnete Thomas Bäppler-Wolf (SPD) und Marina Bergner von der Mainova zwei VIP-Fußballtickets und eine Geldspende an den Verein "Streetangel".

Die Frankfurter Streetangels

Info

In weihnachtlichem Ambiente fand die Bescherung statt: Auf dem Weihnachtsmarkt vor dem Römer wechselten gestern zwei VIP-Tickets für die Eintracht und 1 000 Euro feierlich die Besitzer. Der Stadtverordnete Thomas Bäppler-Wolf (SPD) und Marina Bergner, Referentin der Mainova AG, überreichten ihre Spende an den Vorstandsvorsitzenden des Vereins "Streetangel", Sabi Uskhi. Bäppler-Wolf hatte die Tickets zuvor bei einem Gewinnspiel der Mainova auf der Frankfurter Sportgala gewonnen und sich entschieden, diese weiterzugeben. Das Unternehmen unterstützte die Aktion und steuerte eine Geldspende in Höhe von 1 000 Euro bei.Bäppler-Wolf teilte dazu mit: „Diese Karten überreiche ich sehr gerne an den Vorsitzenden der Frankfurter Streetangels e.V. als Dankeschön für sein permanentes Engagement für Obdachlose in unserer Stadt.“ Gerade zu Weihnachten freue es ihn besonders, einen Gewinn für den guten Zweck weitergeben zu können.Auf Facebook bedankte sich Uskhi bei Bäppler-Wolf im Namen des Vereins: „Durch deine großzügige Spende hast du nicht nur den Verein unterstützt, sondern auch ein Zeichen der Hoffnung für viele Menschen gesetzt, die in schwierigen Lebenslagen stecken.“ Das gelte ebenso für die Mainova.Seit 2014 engagieren sich die „Engel“, wie sich die ehrenamtlichen Mitglieder des Streetangel e.V. nennen, für obdachlose Menschen und Hilfsbedürftigen-Einrichtungen in Frankfurt. Der Verein hilft durch Sach- und finanzielle Spenden und leistet Aufklärungsarbeit über Obdachlosigkeit in Deutschland.