Mit dem Mobilen Musikpavillon durch Frankfurt

„Schnappt euch euer Rad und kommt vorbei“, so lautet die Botschaft von Florian Wäldele und Florian Dreßler. Am Samstag sind sie wieder mit dem Mobilen Musikpavillon in Frankfurt unterwegs.

Liveset an der Hauptwache, danach Musikvideopremiere in der Dynochrom-Boulderhalle

Info

The OhOhOhs, Der mobile Musikpavillon – Do it Eco

21.9., 15 Uhr an der Hauptwache

21.9., 19 Uhr in der Dynochrom-Boulderhalle, Flinschstraße 45



Das Konzert und DJ-Set an der Hauptwache sind kostenlos. Die Veranstaltung im Dynochrom wird kostenpflichtig sein. Das Geld verwenden The OhOhOhs für ihre „Do It Eco-Musik & Radtour“ im nächsten Jahr.



www.theohohohs.de/de/

Florian Wäldele (Keyboards) und Florian Dreßler (Schlagzeug) alias The OhOhOhs drehen am Samstag, den 21. September, mal wieder eine neue Runde mit ihrem Mobilen Musikpavillon durch die Stadt. Das Besondere in diesem Jahr: Sie bespielen den öffentlichen Raum so nachhaltig es geht. Bühne, Instrumente, Anlage, DJ-Pult und die Band werden mit Lastenfahrrädern transportiert und so der CO2-Abdruck minimiert. „Das gleiche gilt fürs Publikum: Alle sind eingeladen mit Rad, Roller, Board oder Skates mitzurollen und so ein Zeichen für nachhaltige Mobilität in Frankfurt zu setzen“, sagen die engagierten Musiker.Nach einem Warm-Up Set von DJ Andrale spielen The OhOhOhs eines ihrer extatischen Livesets an der Hauptwache. Dieses Konzert ist kostenlos, damit sehr inklusiv und für alle Bürger und Besucher der Stadt geeignet. Anschließend geht es weiter in die Dynochrom-Boulderhalle. Dort ist die Premiere des neuen Musikvideos von The OhOhOhs: „Do It Eco“. Dafür haben sich Flo und Flo ihren technoiden Wurzeln und ihrer zweiten Leidenschaft, dem Klettersport gewidmet. „Do It Eco“ ist der Song zum neuen Nachhaltigkeits-Movement im Klettersport: Ecopoint. Zum Sound von kratzenden Synthies und pumpenden Analog-Technobeats singt Kletterin und Umweltaktivistin Eline Le Menestrel über ihre Erfahrungen mit „Ecopoint Climbing” – unterwegs ohne Auto zum Fels und ins Abenteuer.