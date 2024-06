Erste Tauben in Container eingezogen

In den Taubencontainer im Frankfurter Gallus sind erste Tiere eingezogen. Derweil könnten in einer anderen hessischen Stadt bald Tauben der Tötung zum Opfer fallen.

Noch keine neuen Orte für Taubenschläge in Frankfurt gefunden

Kritik an Limburger Bürgerentscheid zur Taubentötung

Es liest sich ein bisschen wie ein böser Scherz: Während in Frankfurt die ersten Stadttauben in den städtischen Container im Gallus eingezogen sind und damit auf eine tierfreundliche Bestandskontrolle hoffen lassen, dürfen in Limburg bald womöglich Tauben per Genickbruch getötet werden.Ende Februar stellte die Stabsstelle Sauberes Frankfurt einen Taubencontainer in der Frankenallee auf einem Grünstreifen auf, um im Rahmen des städtischen Taubenmanagements den Bestand tierfreundlich regulieren zu können. Eine begleitende Evaluation hat nun erste Ergebnisse geliefert: „Wir freuen uns, dass nach einer schwierigen Anfangsphase die ersten Tauben in das Taubenhaus eingezogen sind“, erklärt eine Sprecherin auf Anfrage.Demnach hätten Baustellenlärm und größere Mengen an Futter, die an der Galluswarte gestreut wurden, zunächst den Einzug der Tauben behindert. Gezieltes Anfüttern auf dem Dach sowie Artgenossen aus Plastik hätten neben anderen Maßnahmen aber letztlich die Tiere angelockt. Da die Tauben erst kürzlich im Container seien und sehr flüchtig auf Mitarbeiter reagieren würden, hätte noch kein Austausch der Eier gegen Attrappen stattgefunden. Eine Wildtierkamera zur besseren Beobachtung soll noch in dieser Woche eingerichtet werden.Fälle von Vandalismus habe es seit der Eröffnung nicht mehr gegeben, versichert die Sprecherin. Tierschützer hatten das im Vorfeld befürchtet und auch, dass die Bodenlage des Containers zu Problemen mit Fressfeinden wie Madern führen könnte. Sie sprachen sich unter anderem für Taubenhäuser an höheren Punkten aus. Bei der Suche nach höhergelegenen Orten für Taubenschläge sei man noch nicht weitergekommen, erklärt die Stadt dazu.Weg vom Main an die Lahn sehen die Zeiten für die Stadtvögel düsterer aus. Bei einem Bürgerentscheid in Limburg stimmte eine Mehrheit parallel zur Europa- und Landratswahl für einen Beschluss der Stadtverordneten, die Tiere aktiv töten zu lassen. Die zuvor gezählten 700 Tauben dürfen demnach von einem Falkner per Genickbruch getötet werden. Der Bürgerentscheid war zustande gekommen, weil nach Protest von Tierschützern genügend Unterschriften gesammelt werden konnten.Mehrere Tierschutzorganisationen kündigten an, gegen das Votum vor Gericht zu ziehen. Kritik gab es einerseits, weil eine Tötung gegen das Tierschutzgesetz verstoße, da es tierschutzkonforme Alternativen gebe. Hessens Landestierschutzbeauftragte Madeleine Martin wies andererseits auf die Formulierung der Fragestellung im Bürgerentscheid hin:„Das Thema wurde in der Öffentlichkeit immer unter dem Tenor „Taubentötungen ja oder nein“ diskutiert; man musste aber gemäß Beschlusstext mit „Ja“ votieren, um die Tauben zu schützen.“ Im Wortlaut stand auf dem Wahlzettel: „Soll der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 13.11.2023 zum Thema 'Stadttaubenproblematik in der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn' aufgehoben werden?“