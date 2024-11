Schlittschuhlaufen über den Dächern Frankfurts

Mit dem „Skyline Winterzauber“ öffnet am Mittwochnachmittag die Eisbahn auf dem Shopping-Center im Frankfurter Europaviertel. Außerdem gibt es dort drei Bahnen zum Eisstockschießen und eine Jausenhütte.

Im kommenden Jahr soll das Skyline Plaza für mindestens 35 Millionen Euro saniert werden. Unter dem Motto „echoes of your life“ sollen die Bedürfnisse von Besucherinnen und Besuchern in den Fokus gerückt und das Angebot an die veränderten Anforderungen im Einzelhandel angepasst werden. Was das genau bedeutet, lesen Sie hier.

Nicht nur auf dem Skyline Plaza: Wo es in und um Frankfurt sonst noch Eisbahnen gibt

Nachdem am Dienstag bereits der erste Frankfurter Weihnachtsmarkt in die Saison gestartet ist, öffnet am heutigen Mittwoch, den 6. November, um 17 Uhr die Eisbahn auf dem Skyline Plaza. Mit dabei sind Eiskönigin Elsa, Eisprinzessin Anna und Schneemann Olaf aus den bekannten Disney-Filmen sowie die Jugendmannschaft der Frankfurter Eishockey Löwen. Am Donnerstag wird außerdem die amtierende Miss Deutschland, Celina Weil, zu Gast sein und gemeinsam mit Center-Manager Olaf Kindt einige Runden für den guten Zweck drehen. Gespendet wird an die Kinderhilfe Organtransplantation.Der „Skyline Winterzauber“ ist bis zum 12. Januar 2025 montags bis freitags von 15 bis 22 Uhr, samstags von 12 bis 22 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Stunde Eislaufen kostet für Erwachsene sechs und für Kinder vier Euro. Schlittschuhe können für jeweils fünf Euro ausgeliehen oder von zu Hause mitgebracht werden. Zusätzlich gibt es drei Bahnen zum Eisstockschießen und eine Jausenhütte, in der sich mit Essen und Getränken gestärkt werden kann.Wer in Frankfurt und Umgebung Schlittschuh laufen möchte, kann das natürlich ebenfalls an anderen, niedriger gelegenen Orten tun. Die Hauptsaison in der Eisporthalle Frankfurt hat offiziell am 2. November angefangen und endet erst am 16. März 2025. Im Colonel-Knight-Stadion Bad Nauheim hat das öffentliche Eislaufen bereits am 16. Oktober begonnen und auch im Eissportzentrum Diez können derzeit schon Runden gedreht werden. In Hofheim am Taunus startet der „Hofheimer Eiszauber“ am 21. November.