Görtz wieder in der Frankfurter City

Der Hamburger Händler für Schuhe und Fashion hat eine Filiale in unmittelbarer Nähe zum ehemaligen Standort in Frankfurt eröffnet. Dieser war zuletzt 2023 im Zuge der Insolvenz aufgegeben worden.

Neuanfang nach Insolvenz

Der Schuh- und Fashionhändler Görtz ist nun auch in der Frankfurter Innenstadt wieder mit einer Filiale vertreten. Das Geschäft in der Kaiserstraße 3 befindet sich in unmittelbarer Nähe zum alten Standort an der Kaiserstraße 9. Bislang befand sich in dem Gebäude der Modehändler Sør, der den Standort im Rahmen seines Insolvenzverfahrens 2024 aufgab. Die Immobilienagentur Lühmann vermittelte die 220 Quadratmeter Verkaufsfläche an Görtz.Da die neue Filiale in unmittelbare Nähe zum ehemaligen Standort sei, ließe sich der Umsatz gut kalkulieren, teilte das Unternehmen dem Magazinmit.Im Zuge der Insolvenz im Jahr 2023 hatte Görtz seine Filialen abgebaut und die Zahl der Mitarbeitenden von ehemals 3000 auf knapp 650 zusammengestrichen. Seinen letzten Standort in Frankfurt schloss das Unternehmen im Bienenkorbhaus an der Zeil im Juli 2023. Seit der Übernahme durch den Investor CK Technology Solutions aus Wien und dem Ende des Insolvenzverfahrens baut Görtz sein Filialnetz wieder aus und ist aktuell bundesweit mit rund 60 Stores vertreten. Seitdem bietet der Schuhhändler auch Accessoires und Fashionartikel an.In Frankfurt mussten seit der Pandemie zunehmend klassische Schuhgeschäfte wie der Linda Schuhsalon oder das Schuhhaus Jordan ihre Türen schließen. Dagegen wächst die Zahl der Mode- und Sneakerstores. So eröffnete beispielsweise am 7. November 2024 im Bienenkorbhaus ein SportScheck – in den Räumlichkeiten der ehemaligen Görtz-Filiale.