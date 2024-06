(Work-)Shoppen im Frankfurter Ostend

Der Oständ Store in der Sonnemannstraße bietet nicht nur Fair Fashion und Schmuck an, sondern auch Workshops, Events und Community.

Info

Das hat der Oständ Store zu bieten



Fair Fashion und Schmuck von ALMA

Gude Vibes und fancoforte Tassen

Boobs Töpfchen von allboobsaregreatboobs

Gedippte Kerzen von Combo Coral

Keramik von Indreceramics

Kaffeeliqueur von Holy Mary



Workshops:

Suncatcher, Brillenketten, Bodychains, Armbänder

Ab 4 Personen, Anfragen über gude@ostaendstore.de

Der Oständ Store in der Sonnemannstraße – mehr als nur ein Concept-Store

Info

Oständ Store

Sonnemannstraße 73

Mo-Mi 12-18 Uhr, Do/Fr 12-19 Uhr, Sa 11-16 Uhr

Tel. 069 27244893

ostaendstore.de

Instagram: ostaendstore

Zum WhatsApp-Channel geht es hier.

Frankfurt, Ostend. Wenige Meter von der Straßenbahnhaltestelle Ostbahnhof/Sonnemannstraße entfernt, findet sich auf besagter Straße der Oständ Store – mittig gelegen zwischen einer Shisha-Bar und einer Lotto-Annahmestelle. „Das Ostend ist noch nicht so attraktiv, was die Geschäfte angeht, dass man öfter herkommen möchte“, sagt die Inhaberin Alexandra „Alma“ Brückmann. „Die meisten kommen wegen uns hierher.“ Eigentlich schade, denn insbesondere im Sommer habe das Ostend viel zu bieten: den Skatepark, Kunst und Jazz im Montez sowie die dort ansässige Gastronomie.Aber auch im Oständ Store – der Name ist übrigens eine Mischung aus hessischer und englischer Sprache – gibt es einige Schätze zu entdecken; allesamt von Frauen hergestellt. Im Mittelpunkt steht Almas eigenes Label, mit dem sie Fair Fashion und Schmuck produziert. „Etwas ganz Besonderes“ sind ihre Bodychains, schwärmt die junge Designerin. Die Körperketten können bei einem Workshop selbst personalisiert werden, beispielsweise im Rahmen eines Junggesellinnenabschieds oder einer Geburtstagsfeier. Einen Reparaturservice bietet sie ebenfalls an.Über sein Dasein als Concept-Store hinaus will der Oständ Store künftig Event-Location sein. Eine kleine Bar gibt es schon, weitere Umstrukturierungen sind derzeit in Planung. Mit einem eigenen WhatsApp-Channel versucht Alma neuerdings auch jene Zielgruppen zu erreichen, die nicht auf Social Media anzutreffen sind, und sie zum Shoppen ins Ostend zu locken. Dort wie auch in anderen Teilen der Stadt sei die wirtschaftliche Lage weiterhin „eine krasse Herausforderung für den Einzelhandel“.Gestartet ist der Oständ Store vor fünf Jahren als Pop-up, circa Herbst 2019 entschloss sich Alma, den Laden ab dem darauffolgenden Jahr komplett zu übernehmen. Im Frühjahr 2020 kam die Corona-Pandemie und zwei Jahre später, als gerade wieder alles in Schwung kam, dann der Krieg in der Ukraine, erzählt sie. Während des Interviews betreten mehrere Kundinnen den Laden, holen Bestellungen ab oder schauen sich um. „Es ist schon ein bisschen her, aber ich komme immer mal wieder“, sagt eine. So müsste es weitergehen.