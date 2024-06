Neues aus der Wetter- und Klimawerkstatt

In der Offenbacher Wetter- und Klimawerkstatt dreht sich im Juni wieder alles um die Themen Wetter, Klima und Umwelt – einfach und verständlich für Kinder erklärt. Auch ein neuer Spieleabend ist geplant.

„Offenbacher Woche“ im Juni: zahlreiche Experimente und Bastel-Aktionen

Info

Offenbacher Woche: Experimente und Basteln: Workshops, Wetter- und Klimawerkstatt Offenbach, Frankfurter Straße 39, 7./9.6., 14 Uhr

Wetter und Klima sind die übergeordneten Themen unserer Zeit. Wenn es darum geht, das einfach und verständlich zu erklären, ist die Wetter- und Klimawerkstatt in Offenbach zur Stelle. Neben wechselnden Ausstellungen, Veranstaltungen, Vorträgen und Workshops für Erwachsene, bietet die Wetter- und Klimawerkstatt auch ein abwechslungsreiches Angebot für Kinder aller Altersstufen an. Dabei soll die Auseinandersetzung mit Wetter- und Klimaphänomenen angeregt und diese aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet werden.Nach fast zwei Jahren Betrieb erweitert sich das Projekt und es entsteht in den Räumlichkeiten im Rathaus-Plaza derzeit eine neue Dauerausstellung. Das führte auch dazu, dass die Wetter- und Klimawerkstatt für einige Zeit geschlossen blieb. Im Juni allerdings starten wieder Events – auch für Kinder. Neu ist zum Beispiel der Spieleabend „The Club of What If “, der am 8. Juni ab 15 Uhr erstmals stattfindet. Dabei geht es ums Geschichtenerzählen und das Experimentieren mit Sprache.Gleichzeitig finden bei der „Offenbacher Woche“ am 7. und 9. Juni ab 14 Uhr zahlreiche Experimente und Bastel-Aktionen statt, bei denen Klein und Groß Wolken erzeugen, eigenes Wetter machen, Lieblingswetter malen und mehr über das Wetter erfahren können. Außerdem findet wieder die Himmelanalyse „Heutiges Blau“ an verschiedenen Orten in Offenbach wie bereits vergangenen Sommer statt.Am 15. und 16. Juni beim Mainuferfest sowie am 28. Juni im Mathildenpark ist es wieder soweit und Interessierte können sich gemeinsam mit ihrer Umwelt auseinander-setzen, den Himmel erforschen und ihn zeichnen. Alle weiteren Infos gibt es auf der Website der Wetter- und Klimawerk-statt sowie auf deren Instagram-Account (@wetterwerkstatt).