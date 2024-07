„Holidays Shop“ – Konzerte und Shopping

Mit ihrem „Holidays“-Festival locken Lorenzo Dolce und John Steinmark in den Osthafen. Passend dazu haben sie den „Holidays Shop“ im Frankfurter Bahnhofsviertel eröffnet.

„Holidays Shop“ im Frankfurter Bahnhofsviertel – mit Oliver Leicht und Oli Rubow

Info

Der Temporäre Elektro-Akustische Salon, Ffm., 17. Juli, 20 Uhr, Jazz Montez Concept Store, Parfümerie, Jürgen-Ponto-Platz 2. Mehr Infos finden Sie hier.

Am vergangenen Mittwoch (10. Juli) hat der „Holidays Shop“ als „Jazz Montez Concept Store“ in der Parfümerie am Jürgen-Ponto-Platz 2, an der Kreuzung Kaiser- und Weserstraße eröffnet. Geöffnet ist Montag bis Freitag zwischen 11 und 19 Uhr. „Come & shop local during summer!“ heißt die Losung. Im Angebot sind Design, Art, Books, Fashion, Ceramics, Workshops, Yoga und vieles mehr.Zu kaufen gibt es natürlich auch die „Jazz Is Our Democracy“-Basecap und die Vinyl-Veröffentlichungen auf Jazz Montez Records, darunter die beiden „Jazz Montez Presents“-Sampler und auch das Debütalbum von Julie Kuhl, „Born With Nostalgic Bones“. Ab Mittwoch (17. Juli) gibt es dann auch Konzerte – je nach Wetterlage – vor oder im Shop um 20 Uhr.Diesmal am Start: Der „Temporäre Elektro-Akustische Salon“ mit Oliver Leicht (Saxophon, Klarinette und ein paar Samples) und Oli Rubow (elektro-organische Dub-Trommeln). Rubow und Leicht musizieren seit mittlerweile einigen Jahren im Rahmen der Frankfurter Veranstaltungs-Reihe „Der Temporäre Elektronischen Salon“, teils gemeinsam mit unterschiedlichen musikalischen Gästen, aber immer wieder auch als Duo.„Der Temporäre Elektronische Salon“ tritt also in seiner kleinsten Besetzung auf – diesmal mit solar-gespeister oder einfach nur akustisch imitierter Elektronik. Dazu gibt es wie immer jedoch Klangbilder hybrider Stilistik, gespeist aus musikalischen Quellen wie Jazz, Pop und Club-Musik und angereichert mit zahlreichen Sprach- und Klang-Samples aus Literatur, Interviews und Songs – und wie bekannt improvisiert und im Moment.