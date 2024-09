Frankfurts Gütertram als Lösung für die letzte Meile

Die Gütertram bringt Pakete in Frankfurt CO2-frei per Straßenbahn in die Innenstadt. Ein Forschungsprojekt will damit Emissionen und Lärm verringern sowie den Stadtverkehr entlasten.

CO2-freie Lieferkette: Pakete per Tram und Lastenrad

Amazon investiert in Frankfurt in CO2-neutrale Logistik mit LastMileTram

Paket erwartet? Obwohl es in Frankfurt genug Einkaufsmöglichkeiten gibt, boomt auch hier das Geschäft mit Online-Bestellungen. Damit die Pakete bei den Kundinnen und Kunden ankommen, werden sie via Lieferwagen mit Verbrennungsmotor wahlweise an die Haustür oder an die Paketstation geliefert. Bis der Karton beim Kunden ausgepackt wird, wird einiges an CO2 produziert. Das Forschungsprojekt „LastMileTram RheinMain V“ der Frankfurt University of Applied Sciences (Frankfurt UAS) in Kooperation mit der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF) und Amazon möchte neue Wege gehen und experimentiert gerade an der Umsetzung.Im Rahmen eines einmonatigen Testlaufs wird zunächst eine sogenannte Gütertram genutzt. Seit vergangenem Freitag, den 6. September, werden Päckchen und Pakete vom Frankfurter Stadtrand in die Frankfurter Innenstadt gebracht – per Straßenbahn . Damit sollen Emissionen und auch Lärm verringert werden. Die Idee ist bereits 2018 entstanden, führte über eine Prozess-Simulation und nun zum angelaufenen Betrieb im Alltag. Die Güterstraßenbahn wird Pakete von Amazon von der Haltestelle „Stadion“ zu der Haltestelle „Zoo“ und zum Betriebshof Gutleut befördern.Die Idee dahinter: Der Transport der Pakete auf der „letzten Meile“ soll ohne den Ausstoß von CO2-Emissionen ablaufen. Zuvor werden die Lieferungen noch mit E-Transportern von einem Raunheimer Verteilzentrum zur Tramstation in Stadtrandlage gebracht. Es folgt die Fahrt mit der Gütertram in die Innenstadt. Dort werden die Pakete im Anschluss mit elektrisch betriebenen Lastenrädern an die Haustür gebracht. Gefördert wird das System vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum.Projektleiter und Hochschulpräsident Kai Oliver Schocke von der Frankfurter UAS erklärt: „Wir erhoffen uns, das Konzept in Zukunft dauerhaft in Frankfurt etablieren zu können und auch an weiteren Standorten umzusetzen, um so den Straßenverkehr in Großstädten deutlich zu entlasten.“ Auch Wolfgang Siefert (Grüne), Mobilitätsdezernent der Stadt Frankfurt sieht das Projekt positiv. Immer mehr Unternehmen hätten erkannt, dass Nachhaltigkeit und Effizienz kein Widerspruch seien. „Paketdienste auf die Schiene zu verlagern, schafft mehr Raum auf der Straße“, sagt Siefert.Der für Deutschland zuständige Amazon -Manager Martin Andersen erklärt, die Reduzierung des CO2s und Neutralität bis zum Jahr 2040 seien festgesteckte Ziele seines Unternehmens. Das „LastMileTram RheinMain V“ sei einer der Schritte, um das Vorhaben auch letztlich umzusetzen. „Wir investieren, experimentieren und innovieren weiterhin in diesem Bereich und freuen uns über die Zusammenarbeit mit der VGF und der UAS in der nächsten Phase dieses Projekts“, so Martin Andersen.Vor sechs Jahren wurde die Theorie hinter „LastMileTram“ zunächst erforscht. Es folgte eine einjährige Simulationsphase bis „LastMileTram RheinMain V“ in den Realbetrieb geht. Das Projekt habe das Potenzial dazu, in ausgewählten Stadtteilen wirtschaftlicher als die herkömmliche Belieferung zu sein. Gleiches gelte für rechtliche Rahmenbedingungen wie etwa Sicherheitsvorschriften.