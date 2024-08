Frankfurter Kaiserdom ab Mittwoch wieder offen

Starke Regenfälle haben den Dachraum des Frankfurter Kaiserdoms geflutet. Aufgrund von Arbeiten sind mehrere Veranstaltungen abgesagt, die für die Zeit in einem anderen Gotteshaus stattfinden.

: Nach dem Wassereinbruch aufgrund von starkem Regen läuft weiter die Ursachensuche im Frankfurter Kaiserdom. Die Feuerwehr geht von einem verstopften Fallrohr aus. Regenrinnen und Fallrohre werden daher gereinigt. Aus Sicherheitsgründen wurde der Zugang zum Dom zunächst gesperrt, seit Dienstag (6. August) können Besucher jedoch wieder bis zum Eingang des Hauptschiffes gehen. Das gab die Dompfarrerei bekannt.Am Mittwoch (7. August) soll der Dom dann wieder vollumfänglich geöffnet sein. Bis dahin werden die Veranstaltungen umgeplant: Das Morgenlob am Dienstag um 7.30 Uhr. Die Heilige Messe um 8.00 Uhr findet um 8.30 Uhr in St. Leonhard statt. Die Heilige Messe um 12.30 Uhr wird ebenfalls nach St. Leonhard verlegt. Sie wird um 13.00 Uhr gefeiert. Eine kleinere Absperrfläche wurde eingerichtet, die über mehrere Wochen beobachtet wird.: Der Frankfurter Kaiserdom wurde am gestrigen Sonntag, den 4. August, Opfer des schlechten Wetters. Nachdem eine Starkregen-Front zum frühen Nachmittag über Frankfurt zog, begann der Feuerwehreinsatz für zeitweise etwa 40 Einsatzkräfte. Der Wassereintritt durch die Decke sorgte für bis zu 500 Liter, die in den mit Steinwolle beflockten Dachraum liefen und sich entsprechend vollgesogen haben, berichtete die Feuerwehr. Auch der Innenbereich des Kirchenschiffes blieb nicht trocken.Nach der Rücksprache mit einem Statiker des Technischen Hilfswerkes (THW) entschieden die Einsatzkräfte, das eingedrungene Wasser mit einer Tauchpumpe abzupumpen und damit die Last auf das Deckengewölbe zu reduzieren. Aufgrund der Bauart des Gewölbes musste die nasse Steinwolle anschließend von einem Team der Höhenrettungsgruppe (HÖRG) abgetragen werden.Hier sammelt das Team der Höhenrettungsgruppe die nasse Steinwolle ein © Feuerwehr FrankfurtDurch eine weitere Erkundung mit der Drehleiter des Feuerwehrwagens wurde ein verstopftes Fallrohr entdeckt, wodurch laut Feuerwehr ein Rückstau entstand, der den Eintritt des Wassers ins Dach begünstigte. Nach einer Rücksprache mit der Dombaumeisterin wurde die Verstopfung weitestgehend entfernt. Der Einsatz dauerte vier Stunden, eine Schadenssumme lässt sich nach aktuellem Stand noch nicht beziffern.