Innenminister Poseck fordert strengeres Waffenrecht

Nach den tödlichen Schüssen am Frankfurter Hauptbahnhof fordert Hessens Innenminister Poseck strengere Waffengesetze und erhöhte Sicherheitsmaßnahmen.

Nächtliche Waffenverbotszone am Frankfurter Hauptbahnhof

Frankfurter Staatsanwaltschaft erhebt Mordanklage

Zeugin: „Die Leiche habe ich später an Gleis 9 gesehen“

Tödliche Schüsse am Frankfurter Hauptbahnhof

Tödlicher Kopfschuss im Frankfurter Hauptbahnhof: Sperrung dauerte 25 Minuten

Nun äußerte sich auch Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) zu dem Vorfall am Hauptbahnhof. Er nennt den Fall erschütternd und erklärt im Hinblick auf die Sicherheit in den Bahnhöfen würden solche Straftaten zu Verunsicherungen bei den Menschen führen. Zunächst müsste die Motivlage der Tat geklärt werden. Er betont aber auch, dass insgesamt ein größerer Fokus auf die Sicherheit gelegt werden müsste.Der Politiker fordert schwere Konsequenzen: „Unabhängig vom konkreten Fall gehören für mich dazu ein strengeres Waffenrecht, mehr Kontrollbefugnisse für die Polizei und eine konsequente Anwendung des Ausländerrechts. Wir müssen Ausländer, die bei uns Waffen und Messer gegen andere Menschen einsetzen, konsequent in ihre Heimatstaaten zurückführen.“Die nächtliche Waffenverbotszone hat sich erweitert und gilt seit dem 1. Juni auch im Bahnhofsgebäude. Seitdem dürfen zwischen 20 Uhr und 5 Uhr morgens keine Waffen nach dem Waffengesetz sowie Messer mit feststehender oder feststellbarer Klinge mit einer Länge von mehr als vier Zentimetern mitgeführt werden. Laut Angaben der Bundespolizei hätte sich die Zahl der Gewaltdelikte mit Waffengebrauch von 2019 bis 2022 mehr als verdoppelt.Frankfurter Oberstaatsanwalt Dominik Mies teilte die aktuellen Erkenntnisse zum Geschehen im Frankfurter Hauptbahnhof mit. Er erklärte, ihm lägen bisher keine neuen Erkenntnisse zu den Hintergründen der Tat vor, gleiches gelte für die Motivlage.Neue Erkenntnisse gäbe es in Bezug auf den Tathergang: So habe sich der Täter dem späteren Opfer in der Höhe von Gleis 9 genähert und im Anschluss diesen mit einer Pistole von hinten in den Kopf geschossen. Es folgten zwei weitere Schüsse in den Kopf des auf dem Boden liegenden Opfers. Der 54-jährige Täter habe die Waffe zunächst in Richtung des Opfers geworfen und einen Zug besteigen wollen, was durch das schnelle Eingreifen einer Streife der Bundespolizei verhindert werden konnte.Das verstorbene Opfer hatte offiziell keine feste Meldeadresse in Deutschland, erklärt Mies weiter. Der Täter hat seine Anschrift in Baden-Württemberg, polizeibekannt sei er nicht. Über die Tat habe sich der Festgenommene bisher nicht geäußert, sagt Mies. Über das Opfer wollte man zunächst keine Auskunft geben. Die Staatsanwaltschaft geht von Mord aus und hat Anklage erhoben.Oberstaatsanwalt Dominik Mies äußerte sich zu aktuellen Erkenntnissen © redZum Zeitpunkt der Tat war noch ein reger Personenverkehr am Frankfurter Hauptbahnhof, viele Geschäfte hatten noch offen. So auch die Schmitt & Hahn Buchhandlung, die sich gegenüber von Gleis 9 befindet. Eine Mitarbeiterin war zu diesem Zeitpunkt im Geschäft. Sie hätte die Situation zuerst gar nicht begreifen können, erklärt sie im Gespräch mit dem JOURNAL Frankfurt und führt fort: „Ich habe hier hinten gestanden und plötzlich Schüsse gehört“.Menschen seien panisch durch den Hauptbahnhof gelaufen und einige hätten Unterschlupf in der Buchhandlung gesucht, sagt sie. Sie und die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten die Türen geschlossen. Wenig später hätten schwer bewaffnete Polizisten mit Sturmhauben den Laden betreten und die Personen aufgefordert zu gehen. „Danach schlossen wir den Laden und machten das Licht aus. Die Leiche habe ich dann später an Gleis 9 gesehen“, erklärt sie.Erstmeldung, 21. August: Am Dienstag kam es in den Abendstunden zu einem Tötungsdelikt am Frankfurter Hauptbahnhof. Ein Mann wurde erschossen. Das teilte die Frankfurter Polizei am Mittwoch mit. Die Tat ereignete sich demnach gegen 21 Uhr in der Haupthalle des Bahnhofs. Am Bahnsteig vom Gleis 9 schoss der Täter, ein 54-jähriger Mann, einem 27-jährigen Mann von hinten in den Kopf. Der Täter floh anschließend vom Tatort und entledigte sich der Tatwaffe, heißt es von der Polizei.Nur wenige Meter entfernt wurde der Täter im Anschluss von der Bundespolizei festgenommen. Für das Opfer kam jede Hilfe zu spät und der Mann erlag noch am Tatort seinen schweren Verletzungen, heißt es weiter. Nach der Tat leitete die Polizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen ein, die bis in die Morgenstunden andauerten. Dabei konnten die Ermittler auch die Tatwaffe sicherstellen. Der Hauptbahnhof war für Züge und Passagiere wegen des Einsatzes vorerst gesperrt. Bis der Betrieb weiterlaufen konnte, dauerte es 25 Minuten. Die Spurensicherung war gegen 4.40 Uhr vollständig abgeschlossen. Danach wurde auch die Umgebung um den Tatort wieder freigegeben.Im Laufe des Mittwochvormittags soll der Tatverdächtige durch die Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Frankfurt vorgeführt werden. Dieser wird über die anschließende Anordnung einer Untersuchungshaft entscheiden. Die Hintergründe des Geschehens – wie etwa das Motiv des Täters – sind weiterhin unklar, gibt die Polizei an. Über die Identität des Getöteten und den Täter ist bisher nur bekannt, dass sowohl der Täter als auch das Opfer türkische Staatsangehörige sind. Die Ermittlungen dauern an.