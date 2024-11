Tatverdächtiger Serienvergewaltiger festgenommen

Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft warnte die Frankfurter Polizei vor einem Serientäter, der junge chinesische Frauen vergewaltigt haben soll. Nun wurde ein Tatverdächtiger festgenommen.

Frankfurter Polizei warnt vor Serienvergewaltiger

Info

Zum Warnhinweis in deutscher, englischer und chinesischer Sprache geht es hier.



Polizeipräsidium Frankfurt

Adickesallee 70

24 Stunden geöffnet

Telefon: 069 7550

Homepage: www.polizei.hessen.de/ppffm



Sie sind selbst Opfer einer vergleichbaren Straftat geworden? Dann rufen Sie bitte das Hilfetelefon gegen Gewalt an Frauen unter der Telefonnummer 116016 (auch auf Chinesisch) an. Dort erhalten Sie professionelle Beratung.



Sollten Sie Hinweise zum Tatverdächtigen oder zu den Opfern geben können, wenden Sie sich bitte ebenfalls an das Hilfetelefon oder direkt an die Polizei unter der E-Mail-Adresse reply_police_warningnotice@polizei.hessen.de



Seien Sie bei Wohnungsbesichtigungen beziehungsweise Kaufinteressenten besonders vorsichtig. Empfangen Sie Interessenten nicht alleine, sondern am besten in Begleitung einer weiteren Person.



Im Notfall wählen Sie sofort den Polizeinotruf 110.

Nach intensiven Ermittlungen wurde ein Tatverdächtiger am Donnerstag, den 14. November, im Landkreis Groß-Gerau festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt und das Hessische Landeskriminalamt mitteilen. Es handelt sich um einen chinesischen Staatsangehörigen. Dem 43-Jährigen wird vorgeworfen, bei Terminen zur Wohnungsbesichtigung mehrere chinesische Frauen im Alter zwischen 19 und 33 Jahren überwältigt und in deren Wohnung vergewaltigt zu haben.Das Polizeipräsidium und die Staatsanwaltschaft Frankfurt warnen junge chinesische Staatsbürgerinnen vor einem Serienvergewaltiger. Der vermutlich chinesisch stämmige Täter spreche gezielt junge Chinesinnen über Online-Inserate an, insbesondere auf den Plattformen „Xiaohongshu“ und „WeChat“. Dort gebe er sich als Frau aus und bekunde Interesse an inserierten Wohnungen, um sich persönlich zu treffen. Die Wohnungen waren zur Miete oder zum Kauf angeboten sowie als Übernachtungsmöglichkeiten in Form von „Couchsurfing“. In den Wohnungen der Opfer kam es dann zu den sexuellen Übergriffen.Seit Januar 2024 sind der Polizei vier Fälle bekannt, zwei davon in Frankfurt und jeweils einer in Göttingen und Mannheim. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt werde diese Fälle zusammenziehen und die Ermittlungen übernehmen, da derzeit von einem Serientäter auszugehen ist, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Montag, den 23. September. Die Strafverfolgungsbehörden warnen nun in chinesischer Sprache auf den entsprechenden Onlineplattformen und hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung.