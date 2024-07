Der Klassiker „Summer in the City“ geht ebenfalls in die nächste Runde: Vom 16. Juli bis zum 20. August lockt die Reihe wieder vor den Musikpavillon im Frankfurter Palmengarten.

Summer in the City: Konzertreihe startet mit Gospel-Familien-Band The Staple Jr. Singers

Info

Summer in the City, 16. Juli –20. August, 19.30 Uhr, Eintritt VVK 33 €/AK 36 €, 30. Juli: 45 €

Nicht nur den „Jazz im Palmengarten“ kann man mitten in der Stadt, in einer der wunderbarsten grünen Ecken von Frankfurt, genießen. In einer sensationellen Atmosphäre trifft man sich mit Freunden, darf Essen und Trinken mitbringen, und kann toller Musik lauschen. Mitunter watscheln die Enten vom nahen Teich durch die Reihen und sorgen für zusätzliche Stimmung. Das ist beim „Summer in the City“ an sechs Dienstagen zwischen 16. Juli und 20. August nicht anders.Da geht das Künstler*innenhaus Mousonturm außer Haus und macht so auch Werbung fürs Programm im Frankfurter Ostend. „Glüht der Asphalt im Sommer, bleibt es beim entspannten Mousonturm-Ferien-Klassiker ,Summer in the City’ im Palmengarten, kuratiert von Markus Gardian, kühl und musikalisch exquisit“, findet das Intendanten-Duo Anna Wagner und Marcus Droß nicht nur blumige Worte für das Opening ihres Sommer-Events. Sie haben sich in alle Themen hineingefuchst.The Staples Jr Singers © Eliza Grace Martin„Mitte Juli startet die Konzertreihe mit der legendären Gospel-Familien-Band The Staple Jr. Singers (16. Juli) und funky-smoothen, autobiografischen Lektionen über den Bürgerrechtskampf der 1960er-Jahre. Das französisch-karibische Soul-Funk-Stimmwunder Adi Oasis (23. Juli) fasziniert mit retro-futuristischem Sound, einfühlsamen Balladen und cooler Live-Show.Mit Margareth Menezes (30. Juli), Legende des Samba-Funks und des Samba-Reggae und seit 2023 Brasiliens Kulturministerin, klettert der VIP-Faktor weiter, kommen euphorische Freude und Energie pur auf die Bühne und hoffentlich auch ins Publikum. Mit atmosphärischen Synthesizer-Leads entführt Orbit (6. August) aka Marcel Heym in immersive Traumwelten und lässt Klang und Natur verschmelzen.Emotional wird es mit Lina (13. Juli), die dem portugiesischen Soul ihre ausdrucksvolle Stimme leiht und eine faszinierende Dimension des Fado kreiert. Mit leidenschaftlich-tanzbaren New-Wave- und Post-Punk-Sounds begeistert zum Abschluss die New Yorker Band Nation of Language (20. August) und rundet eine musikalische Reise ab, auf der hoffentlich für alle etwas Schönes dabei ist.“