Das sind die beliebtesten Hundearten in Frankfurt

Der Mischling ist und bleibt die beliebteste Hundeart in Frankfurt und Deutschland. Welche Arten im Jahr 2024 sonst noch beliebt waren, erfahren Sie hier.

Pudel auf Platz 2 der beliebtesten Hundearten in Frankfurt

Jagdhunde 2024 besonders beliebt in Frankfurt

Info

Das Ranking der beliebtesten Hunderassen basiert auf den Daten der im Jahr 2024 geborenen und im selben Jahr bei der Agila Haustierversicherung angemeldeten Tiere. Derzeit sind über 500 000 Hunde und Katzen in Deutschland und Österreich bei der Agila versichert.

Die beliebteste Hundeart in Frankfurt ist und bleibt der Mischling. Wie schon in den vergangenen Jahren belegte er 2024 erneut den ersten Platz im Ranking der Haustierversicherung Agila. Dass Mischlinge sich nicht nur in der Mainmetropole, sondern auch bundesweit an Beliebtheit erfreuen, hat damit zu tun, dass sie als robust gelten, selten krank sind und grundsätzlich vergleichsweise lange leben. „Die Lebensdauer von Mischlingen hängt allerdings unter anderem auch von der Rasse der Elterntiere ab. Sind sie anfällig für bestimmte Krankheiten, kann auch der Mischlingsnachkomme diese Disposition haben“, erklärt Franziska Obert von der Agila.Den zweiten Platz des Rankings belegt der Pudel. Während Pudel ursprünglich speziell für die Wasserjagd gezüchtet wurden – daher auch der Ausdruck „wie ein begossener Pudel“ –, gelten sie heute als intelligente Familienhunde. Sie sind schlau, stolz, elegant und passen laut Agila „mit ihrem extravaganten Aussehen perfekt zum weltbürgerlichen Anspruch der Finanzmetropole“.© AGILA_AdobeStock_148226828Nicht nur der zweite, sondern auch der dritte bis fünfte Platz des Rankings geht im Jahr 2024 jeweils an einen Jagdhund: nämlich an den Beagle, das italienische Windspiel und den Weimaraner. Während Beagle beim Gassigehen gerne mal trotz Rufen im Gebüsch verschwinden, weil sie einen Hasen gewittert haben, sind italienische Windspiele kooperativ und eignen sich gut als Begleithunde.Weimaraner hingegen kommen heute noch bei der Jagd zum Einsatz. Sie gelten als die älteste deutsche Vorstehhunderasse. „Weimaraner benötigen eine konsequente und erfahrene Erziehung. Aufgrund ihrer hohen Intelligenz, ihres starken Willens und Jagdtriebs können unerfahrene Haltende Schwierigkeiten haben, sie richtig zu führen. Zudem eignen sie sich aufgrund ihrer Eigenschaften eigentlich weniger gut als Stadthunde“, sagt Obert. Im Jahr 2023 wurden der zweite bis fünfte Platz des Rankins der Agila Haustierversicherung noch vom Shih Tzu, dem Goldendoodle, dem Havaneser und dem Miniature American Shepherd belegt.