Benefizmarkt zugunsten der Seniorendienste

Bereits zum 20. Mal veranstalten die Malteser Frankfurt den Benefizmarkt in der Kronberger Stadthalle. Alle Spenden fließen in die Unterstützung von Seniorinnen und Senioren.

Malteser Benefizmarkt: Spenden für Seniorendienste in Frankfurt und Umgebung

Info

Malteser Benefizmarkt

Freitag, 22. November, 10-20 Uhr

Samstag, 23. November, 10-18 Uhr

Stadthalle Kronberg, Berliner Platz

(Tiefgarage direkt unter der Stadthalle)



Malteser in Frankfurt

Schmidtstraße 67

Telefon: 069 9421050

Email: info@malteser-frankfurt.de

Am Wochenende verwandelt sich die Kronberger Stadthalle in einen Concept-Store, wenn die Malteser Frankfurt zum 20. Mal ihren Benefizmarkt veranstalten. Unter dem Motto „Schönes kaufen. Gutes tun“ lädt der Verein am Freitag, den 22. November, von 10 bis 20 Uhr und am Samstag, den 23. November, von 10 bis 18 Uhr in die Stadthalle am Berliner Platz. Zu entdecken gibt es Schmuck, Mode, Papierwaren, Home-Accessoires und vieles mehr.Zu den Ausstellerinnen und Ausstellern gehören: AllesKlarSchiff, Anton Meyer, Beatrice von Tresckow, Belle Amie, Björn Kroner & Olaf Salié, Boninée, Coastland Wool, Christin Fabian, Dr. Jaglas, Ebony & Ivory, Gitte Gurrath, Hirschwerk, Lalice Schmuck, La Vaca, Le Cadeau, Pelina Bijoux, Quzqo, Rabe von Pappenheim, SchwesterSchwester, Sitz und Sack, Solenzara, Unikat Luckner, Wertvoll von Westphalen und „yourglitterbox“.Gesponsert wird der Benefizmarkt unter anderem vom Kaffee Wacker, Seidenzucker Macarons sowie der Sektmanufaktur Lieser. Im an die Stadthalle angeschlossenen Café Malta werden deren Macarons, selbstgebackene Kuchen und Snacks angeboten. Dort können sich Besucherinnen und Besucher nach dem Stöbern stärken und entspannen.Der Malteser Benefizmarkt findet seit 2004 jedes Jahr im November statt. Handverlesene Austellerinnen und Aussteller aus ganz Deutschland kommen zusammen, um ihre Waren zu präsentieren. Jeder Einkauf unterstützt die Malteser Frankfurt und fließt in ihre Seniorendienste. Unter der Devise „gemeinsam statt einsam“ kämpfen die Malteser in Frankfurt, Kronberg und Umgebung gegen Einsamkeit im Alter.