Deniz & Ove im Künstler*innenhaus Mousonturm

Die Frankfurter Familienkonzertreihe Mouson Mini Music geht in die nächste Runde. Den Anfang macht das Duo Deniz & Ove. In den kommenden Monaten sind außerdem ein Workshop und eine Disco geplant.

Deniz & Ove machen Musik mit Indie-Sound und lässigen Texten

Info

Deniz & Ove: Konzerte, Ffm: Mousonturm, Waldschmidtstraße 4, 22.9., 15 Uhr, Eintritt: ab 15 €

Vor einem Jahr startete das Künstler*innenhaus Mousonturm mit einer ganz besonderen Reihe: Unter dem Label „Mouson Mini Music“ kamen zahlreiche deutsche Bands, die Musik für Kinder machen, nach Frankfurt und spielten ein Live-Konzert. „Wir wollen das Faible für ein Live-Musikerlebnis an die Kinder weitergeben“, erklärte Martina Lansky vom Mousonturm damals. Das Besondere des Projekts ist, dass die Bands zwar Kindermusik machen, diese aber auch den Eltern Spaß macht und so das Konzert zum Erlebnis für die ganze Familie wird.Die Reihe etablierte sich und geht im September nun in die zweite Runde. Los geht es am 22. September mit dem Hamburger Duo Deniz & Ove. Ihre Musik ist eine Mischung aus Indie-Sound und lässigen Texten, die sich – wie bei allen Bands der Mouson Mini Music – um Themen und Emotionen aus der Welt der Kinder drehen, Mut machen und ihnen auf Augenhöhe begegnen. Im Oktober wartet dann mit der Berliner Band „Ich & Herr Meyer“ ein ganzer Mouson-Mini-Music-Nachmittag auf die Kids inklusive Workshop und Konzert, bevor im November die Tanzfläche bei der Mouson Mini Disco gestürmt werden darf. Alle weiteren Infos und natürlich Tickets gibt es auf auf der Website des Künstler*innenhaus Mousonturm.