Kinderschutzbund sucht ehrenamtliche Vormünder

Der Frankfurter Kinderschutzbund ist auf der Suche nach ehrenamtlichen Einzelvormündern für Kinder und Jugendliche. Während der Sommerferien bietet er außerdem ein Ferienprogramm an.

Info

So können Sie Vormund werden

Bei Interesse schreiben Sie eine Mail an vormundschaft@kinderschutzbund-frankfurt.de.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Kinderschutzbund Frankfurt bietet Ferienprogramm an

Info

Skills Pop-Up in Praunheim-Westhausen

15. bis 19. Juli, täglich 11-15 Uhr

Speziell für Kinder aus Praunheim-Westhausen, kostenfrei

„Nebenan“, Westring 6, Frankfurt-Praunheim



Ferienprogramm „FreiRaumTheater“ rund um die Orangerie

15. bis 19. Juli, täglich 10-16 Uhr

22. bis 26. Juli, täglich 10-16 Uhr

Orangerie im Günthersburgpark, Comeniusstr. 39, Frankfurt

„Wenn Eltern im Ausland leben, gestorben sind oder nicht in der Lage sind, ihr Kind angemessen zu erziehen, brauchen Kinder und Jugendliche einen gesetzlichen Vertreter, der ihre Interessen wahrnimmt, sich Zeit nimmt und sie auf dem Weg ins Erwachsenenleben begleitet“, erklärt der Frankfurter Kinderschutzbund. Gemeinsam mit dem Jugendamt und dem Familiengericht Frankfurt arbeitet er bereits seit mehr als zehn Jahren daran, ehrenamtliche Einzelvormünder für Kinder und Jugendliche zu finden – in über 250 Fällen waren sie bisher erfolgreich.„Es ist ein gutes Gefühl zu sehen, dass mit dem ehrenamtlichen Einzelvormund eine Person ins Leben der Kinder und Jugendlichen tritt, deren zentrales Angebot Beständigkeit ist“, sagt Perla Charles vom Frankfurter Kinderschutzbund. Unter dem Motto „Du und dein Vormund – Gemeinsam Zukunft“ sucht der Kinderschutzbund aktuell wieder nach ehrenamtlichen Einzelvormündern. Dazu ist eine vorbereitende Schulung nötig, die ab September 2024 besucht werden kann.Während der ersten beiden Sommerferienwochen bietet der Kinderschutzbund außerdem ein kostenfreies Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche in Frankfurt an. Vom 15. bis zum 19. Juli veranstalten Künstlerinnen und Künstler an verschiedenen Standorten in Praunheim-Westhausen unterschiedliche Workshops. Es geht um Hip-Hop und Musik, Linoldruck und Upcycling.Sowohl vom 15. bis zum 19. als auch vom 22. bis zum 26. Juli tauchen Kinder in die Geschichte des gestiefelten Katers ein. Sie machen nicht nur einen Ausflug zu den Brüder-Grimm-Festspielen nach Hanau, um sich das Stück anzusehen. Unter der Anleitung von Künstlerinnen und Künstlern lernen sie in Frankfurt außerdem die Bereiche des Theaters – Schauspiel, Tanz und Choreographie sowie Bühnenbild und Requisite – kennen und entwickeln gemeinsam Szenen. An Ende der jeweiligen Woche (freitags um 14 Uhr) präsentieren sie die Ergebnisse.