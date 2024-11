Mitzvah-Day: Tag der guten Tat

Die Jüdische Gemeinde Frankfurt hat am Sonntag den Mitzvah-Day gefeiert. Der internationale Aktionstag beruht auf der Überzeugung, dass selbst kleine Taten einen großen Einfluss auf die Gesellschaft haben können.

Info



Schuster: „Gerade in dieser bewegten Zeit braucht es Zeichen des Zusammenhalts"

Jüdische Werte sollen generationsübergreifend vermittelt werden

Info

Mitzvah Day: Mehrgenerationen-Café

Bornheimer Landwehr 79 B

60385 Frankfurt am Main

Mehr Informationen hier.

Dieses Jahr stand der Mitzvah-Day 2024 unter dem Motto „Hand in Hand für eine bessere Welt". Für die kommenden Feiertage wurden in diesem Jahr Geschenke für hilfsbedürftige Kinder der Kindereinrichtung „Die Arche“ gesammelt und liebevoll verpackt. Es gehe laut Zentralrat der Juden in Deutschland „ausdrücklich nicht um Geld, sondern um gespendete Zeit und das Zupacken jedes Einzelnen.“ Zusätzlich zum offiziellen Mitzvah-Day findet am 19. November zwischen 15 und 17 Uhr im Mehrgenerationencafé der Jüdischen Gemeinde Frankfurt ein Programm für Kinder, Jugendliche und Senioren statt. Bei Kaffee und Kuchen kann gebastelt, gespielt und gemalt werden.Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, sagt: „Gerade in dieser bewegten Zeit braucht es Zeichen des Zusammenhalts in der Gesellschaft. Für Jüdinnen und Juden ist das eng verbunden mit der Idee der Mitzvah, der „guten Tat“, also der Bereitschaft, auch einmal etwas für den Anderen zu tun. Der Gedanke an das Leuchten von Kinderaugen sagt mehr als tausend Worte. Ich danke allen, die sich im ganzen Land engagiert haben.“ In Deutschland fanden anlässlich des Mitzvah-Days insgesamt 150 Projekte in über 50 Städten statt. Etwa 3000 Jüdinnen und Juden haben sich für gesellschaftliche Solidarität eingesetzt.Ins Leben gerufen wurde der Tag vor mehr als zwanzig Jahren in den USA. Das hebräische Wort „Mitzvah“ bedeutet „Gebot“, umgangssprachlich „gute Tat“ und soll dazu animieren, in kleinem Rahmen hilfsbedürftigen Menschen zu helfen. Im Jahre 2013 fand der Mitzvah-Day erstmalig bundesweit statt und ist schnell gewachsen. Im Rahmen der Flüchtlingskrise 2015 rief der Zentralrat der Juden in Deutschland zu Projekten für und mit Geflüchteten auf und unterstützte etwas mehr als 30 solcher Initiativen.Ziel des Aktionstags ist es, an einem bestimmten Datum im Jahr jüdische Werte in den Vordergrund zu stellen, die Hilfsprojekte sollen an einem Tag zu schaffen sein. Zu den wohltätigen Taten zählt es beispielsweise Essenspenden zu sammeln, Bäume zu pflanzen oder Geschenke für bedürftige Kinder zu verpacken. Zentrale jüdische Werte wie Tikkun Olam (Verbesserung der Welt), Tzedek (Gerechtigkeit) und Gemilut Chassadim (Mildtätigkeit) sollen über alle Generationen hinweg vermittelt werden, im Vordergrund stehen Kinder und Jugendliche.