Opel-Zoo für Tierwohl ausgezeichnet

Als dritter Zoo europaweit wird der Opel-Zoo durch das „Global Humane Certified-Programm“ für hohe Tierwohl-Standards ausgezeichnet. Die Bewertung ist unabhängig und wird von Experten durchgeführt.

Opel-Zoo in Kronberg erst der zweite in Deutschland zertifizierte Zoo

Info

Global Humane:

Global Humane ist der internationale Ableger von American Humane, der weltweit größten Zertifizierungsstelle für Tierschutz und der ersten und führenden Tierschutzorganisation der Vereinigten Staaten. Seit über 145 Jahren setzt sich die Organisation für den Tierschutz ein, jedes Jahr überprüft sie die Situation von über einer Milliarde Tieren. Alles Weitere zu American Humane finden sie auf der Webseite.



Global Humane Conservation-Programm:

Dies ist das erste Zertifizierungsprogramm, das ausschließlich das Wohlergehen von Tieren in Zoos, Aquarien und Naturschutzzentren überprüft. Experten aus den Bereichen Zoologie, Veterinärmedizin, Tierverhalten und Tierethik sollen wissenschaftlich fundiert eine unabhängige Zertifizierung ermöglichen.

Um das Zertifikat erhalten zu können, musste der Opel-Zoo ein strenges und unabhängiges Verfahren durchlaufen, das von Tierärzten und Experten aus Tierschutz, Zoologie und Ethik geleitet wurde. Ein Fokus lag auf der Überprüfung des Wohlergehens der Tiere im Freigehege. Die im Opel-Zoo geltenden Standards gehen dabei weit über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinaus. Zu den Bewertungskriterien gehören etwa Unterbringung, Ernährung, Zugang zu Wasser, tiergerechte Lichtverhältnisse, Tiertraining und Beschäftigung sowie das Aktivitätsniveau der einzelnen Tiere. Außerdem wird die Ausbildung des Personals bewertet und darauf geachtet, dass die Haltung der Tiere auf die Bedürfnisse der jeweiligen Art ausgerichtet ist.Der Opel-Zoo wird im Rahmen des „Global Humane Certified-Programm“ durch eine der international führenden Tierschutzorganisationen (Global Humane) zertifiziert. Damit ist er der dritte Zoo in Europa und der zweite in Deutschland, der sich über die Auszeichnung freuen darf. Für Robin Ganzert, Präsident von Global Humane, bietet die Zertifizierungen "die Möglichkeit, die große Reichweite der Tierschutzbewegung in Zoos, Aquarien und Naturschutzparks auf der ganzen Welt anzuerkennen.“Nach dem Kölner Zoo, der die Auszeichnung im Sommer 2024 verliehen bekam, wird diese Anerkennung dem Opel-Zoo nun als zweitem deutschen Zoo zuteil. Dessen Direktor, Thomas Kauffels, freut sich, „dass unsere Arbeit diese internationale Anerkennung erhält“. Er sieht dies als „eine große Motivation für unser Team, das sich jeden Tag für das Wohl unserer Tiere einsetzt.“ Auch andernorts in Frankfurt gibt es positive Nachrichten in Sachen Tierwohl . Europaweit ist dies erst die dritte Zertifizierung. Vor den beiden deutschen Zoos konnte sich bisher nur der spanische „Loro Parque“ auf Teneriffa über die Auszeichnung freuen.