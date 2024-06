Brigitte Franzen wird neue HfG-Präsidentin

Brigitte Franzen wird neue Präsidentin der HfG in Offenbach. Die Wissenschaftlerin folgt auf Bernd Kracke, der im September ausscheidet. Zuletzt leitete sie das Senckenberg Naturmuseum Frankfurt.

Von Frankfurt nach Offenbach: Zuletzt steuerte Franzen das Senckenberg Naturmuseum

Die Nachfolge für HfG-Präsident Bernd Kracke steht fest: Brigitte Franzen wird neue Präsidentin der Hochschule für Gestaltung (HfG) Offenbach. Franzen leitet seit 2020 als Direktorin das Senckenberg Naturmuseum Frankfurt. Sie wird ihr Amt als HfG-Präsidentin voraussichtlich am 1. Oktober antreten.Brigitte Franzen wurde in Freiburg im Breisgau geboren. Sie studierte an den Universitäten in Karlsruhe, Wien und Marburg a.d. Lahn die Fächer Kunstgeschichte, Europäische Ethnologie, Germanistik und Soziologie. Anschließend lehrte sie an der Fakultät für Architektur der Bergischen Universität Wuppertal und der Technischen Universität Graz. Weitere Lehraufträge führten sie u.a. an die Akademie der Bildenden Künste München, die Universität zu Köln und die Ruhr-Universität Bochum. Seit 2021 lehrt sie an der Goethe-Universität Frankfurt.Franzen war im Ausstellungs- und Museumsbetrieb unter anderen im Museum für Moderne Kunst in Frankfurt am Main, im Badischen Landesmuseum Karlsruhe und im Forum Stadtpark Graz tätig. Sie gründete das Skulptur Projekte Archiv in Münster und kuratierte mit Kasper König und Carina Plath 2007 die vierte Ausgabe der Skulptur-Projekte Münster. 2005 bis 2008 arbeitete sie als Kuratorin für Gegenwartskunst am Westfälischen Landesmuseum in Münster.2009 übernahm Franzen die Direktion des Ludwig Forum für Internationale Kunst in Aachen. 2015 wurde sie zum Alleinvorstand und zur Geschäftsführerin der Peter und Irene Ludwig Stiftung berufen. Zuletzt steuerte sie das Senckenberg Naturmuseum Frankfurt.Bernd Kracke leitet die HfG seit 18 Jahren als Präsident und verlässt die Hochschule im September nach seiner dritten Amtszeit, um in den Ruhestand zu wechseln. In seiner Zeit bei der HfG trieb er unter anderem den Neubau im Offenbacher Hafen voran und initiierte außerdem die B3 Biennale des Bewegten Bildes.