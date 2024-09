Doreen Mölders wird neue HMF-Direktorin

Ab Januar 2025 übernimmt Doreen Mölders die Leitung im Historischen Museum Frankfurt. Sie will die Museumsarbeit auf ökologische Art zukunftsreif machen.

Neue Direktorin am Historischen Museum Frankfurt

Das Historische Museum Frankfurt (HMF) hat bald eine neue Leiterin: Altertumswissenschaftlerin Doreen Mölders übernimmt das Amt der Direktorin ab 1. Januar 2025. Darauf hat sich der Magistrat in seiner Sitzung am Freitag (30. August) geeinigt. Unter Leitung von Wissenschaftsdezernentin Ina Hartwig (SPD) wurde nach einem geeignetem Kandidaten gesucht, dem eine öffentliche Ausschreibung vorausgegangen war.„Ich freue mich sehr, dass der Magistrat meinem Wunsch gefolgt ist, Dr. Doreen Mölders zur neuen Direktorin des Historischen Museums Frankfurt zu ernennen“, sagte Hartwig zur der Entscheidung. Mölders folgt auf Jan Gerchow, der Ende Juli in den Ruhestand gegangen ist. Bis die 48-Jährige übernimmt, leitet Susanne Gesser, Leiterin des Jungen Museums, das HMF kommissarisch.Mölders will das HMF weiter erfolgreich in die Zukunft führen: Der bereits eingeschlagene Weg ist strategisch mit dem Team und mit der Frankfurter Stadtgesellschaft weiterzuentwickeln. Ich denke hier insbesondere an die weitere Digitalisierung von Sammlungsbeständen, an Lösungen für eine nachhaltige Museumsarbeit und an die stete Anpassung der Vermittlungsangebote an die unterschiedlichen Bedarfe einer Gesellschaft der Vielfalt.“Die baldige HMF-Direktorin leitet seit 2019 das Westfälische Landesmuseum für Archäologie und Kultur des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL-MAK). Sie studierte Ur- und Frühgeschichte, Klassische Archäologie und Alte Geschichte an den Universitäten Leipzig und Freiburg. Nach ihrem Studium machte sie einen Doktor in Wissenschaftsgeschichte und war unter anderem Kuratorin am Staatlichen Museum für Archäologie Chemnitz. Sie ist neben anderen Tätigkeiten Vorsitzende des Museumsverbands NRW und des Norddeutschen Verbands für Altertumsforschung.