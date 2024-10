Jazz- und Pop-Workshops in Frankfurt

Am kommenden Wochenende findet in Frankfurt eine ganz besondere Veranstaltung statt: Melodiva und Waggong bieten zwei Tage lang Jazz und Pop Band-Workshops speziell für FLINTA*-Personen an.

Jazz-Ensemble-Workshop: Intros, Improvisation, Soloaufbau, Composing, Zusammenspiel und Endings

Informationen und das Anmeldeformular finden Interessierte hier.

An diesem ersten Oktoberwochenende bieten Melodiva , das Online-Musikjournal des FrauenMusikBüros, und Waggong , verantwortlich für ein umfangreiches und innovatives musikalisches Weiterbildungsprogramm, am 5. und 6. Oktober in Frankfurt eine besondere Veranstaltung an. „In den Räumlichkeiten von Waggong e.V. in der Germaniastraße 89 haben wir renommierte Dozentinnen eingeladen, um ein Wochenende ganz im Zeichen von Jazz und Pop zu gestalten“, heißt es aus der Redaktion von Melodiva. „Diese Workshops richten sich exklusiv an FLINTA*-Personen, also an alle, die sich als Frauen, Lesben, Inter, Nonbinary, Trans- oder Agender identifizieren. Wir möchten allen Interessierten eine herzliche Einladung aussprechen und freuen uns auf ein inspirierendes Wochenende.“ Unterstützt wird die Veranstaltung vom Frauen Referat und dem Kulturamt der Stadt Frankfurt.Als Dozentinnen wurden die Musikerinnen Annalena Schwade, Komponistin, Pianistin und Dirigentin eines sinfonischen Blasorchesters, Stefanie Hoevel, Sängerin, Pianistin und Vocalcoach und Kira Linn, Baritonsaxophonistin, Sängerin und Komponistin, eingeladen. In Schwabes Jazz-Ensemble-Workshop werden Themen wie Intros, Improvisation, Soloaufbau, Composing, Zusammenspiel und Endings behandelt. Hoevel will die Fähigkeiten der Teilnehmerinnen, Pop-Songs zu erarbeiten und zu spielen, schulen. Eigene Kompositionen sind willkommen. Linn fokussiert sich in ihrem Jazz-Ensemble-Workshop auf die Verfeinerung der Improvisationsfähigkeiten, Erweiterung des Repertoires und Verbesserung des Zusammenspiels in der Band. Die Workshops finden von 11 bis 17 Uhr statt. Die Teilnahmegebühren betragen 160 Euro beziehungsweise ermäßigt 130 Euro. Noch sind einige Plätze frei.