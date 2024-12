Wichteln für den guten Zweck

Im Secondhand- und Sozialkaufhaus „Kleider am Alleehaus“ gibt es dieses Jahr eine besondere Weihnachtsaktion: Mystery-Geschenke inklusive Weihnachtkarte. Für drei Euro können die geheimnisvollen Präsente erworben werden.

Des einen „Nippes“ ist des anderen Weihnachtsgeschenk

Info

Kleider am Alleehaus

Caritasverband Frankfurt e. V.

Königsteiner Str. 130

65929 Frankfurt am Main

Öffnungszeiten: Di – Fr. 11:00 bis 16:00 Uhr, Mi 18:00 – 20:00 Uhr

Das Sozialkaufhaus „Kleider am Alleehaus“ ist eine Einrichtung des Caritas-Verband Frankfurt am Main. Dort können Inhaber eines Frankfurt-Passes, mit Bürgergeld-Bescheid oder entsprechenden Berechtigungsschreibens sowie Studenten mit gültigem Studierendenausweis einkaufen.



Anders als im normalen Betrieb des Sozialkaufhauses, können an der Mystery-Geschenkaktion alle Frankfurterinnen und Frankfurter teilhaben. Die Aktion ist für den guten Zweck gedacht, denn alle Einnahmen aus der Aktion gehen an den Frankfurter Caritas -Verband. Mittwochs zwischen 18 und 20 Uhr sowie Samstags zwischen 10 und 12 Uhr können auch Menschen ohne Frankfurt-Pass, Bürgergeld -Bescheid oder entsprechende Berechtigungsschreiben beim Wichteln teilnehmen und so die Aktion unterstützen.Was genau in den Geschenken steckt, bleibt natürlich ein Geheimnis, doch die Leiterin der Einrichtung „Kleider am Alleehaus“ Astrid Böhm verrät so viel: „Von Geschirr über Vasen, Tücher und Spiele ist alles drin.“ Auf Wunsch der Kundschaft gibt es jetzt auch Mystery-Geschenke für Kinder. Böhm erzählt: „Mein Team hat sich viele Gedanken dazu gemacht und sehr schöne Sachen ausgesucht und dann großen Spaß daran gehabt, alles liebevoll zu verpacken“.Inspiriert ist die Aktion vom immer populärer werdenden Brauch des „Wichtelns“. „Man kennt das ja von diesen klassischen Wichtelgeschenken, fast jede Firma macht das zu Weihnachten. Jeder Mitarbeiter schenkt etwas, das er selbst nicht brauchen kann und macht damit einen anderen unheimlich froh und glücklich“, erklärt Böhm.Dieser Weihnachtsbrauch passe ideal zum Secondhand-Laden, denn dort gibt es alle Arten von Krims und Krams sowie nützliche Dinge. Vermeintlich unwichtige Gegenstände, zu hessisch „Nippes“, wären vielleicht sonst im Müll gelandet und bekommen als Weihnachtsgeschenk verpackt eine zweite Chance.Mit den Mystery-Geschenken möchte das Team des Sozialkaufhauses auch jenen Weihnachtsgeschenke ermöglichen, denen sie sonst verwehrt geblieben wären: „Unsere Aktion ist auch für einsame Menschen gedacht. Für Menschen, denen sonst niemand etwas schenkt und die hier etwas Schönes finden können.“ Nicht selten kämen Kunden in den Laden und machen sich zu Weihnachten selbst eine Freude. Und für 3 Euro sind die Überraschungen auch für den kleinen Geldbeutel erschwinglich.