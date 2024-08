Mainfest 2024: Wein und Ochs warten schon

Vier Tage lang findet am Mainufer und auf dem Frankfurter Römerberg das Mainfest statt. Mittelalterliche Tradition trifft hierbei modernes Volksfest.





Frankfurter Tradition aus dem Mittelalter

Info

Konzerte/Auftritte auf dem Mainfest



Freitag



18 Uhr Eröffnung

19.30 bis 23.30 Uhr Old Beer Devilz



Samstag



16 bis 18 Uhr Trachtenkapelle

20 bis 23.30 Uhr Jukebox22



Sonntag



15 bis 18 Uhr Stadtkapelle Bergen-Enkheim

20 bis 23.30 Uhr Bock Band



Montag

19.30 bis 23.30 Uhr Rise

Was in der Bibel ein Wunder Jesu ist, wird jedes Jahr in Frankfurt beim Mainfest Wirklichkeit: Wasser wird zu Wein – wenn auch nur für ein paar Tage und nur im Gerechtigkeitsbrunnen. Von Freitag (2. August) bis Montag (5. August) finden die Feierlichkeiten auf dem Römerberg, am Fahrtor und am Mainkai statt.Da dürfen die Klassiker nicht fehlen, wenn Sozialdezernentin Elke Voitl (Die Grünen) am Freitag um 18 Uhr das wohl älteste Volksfest in Frankfurt offiziell eröffnet: Sie zapft nicht nur den Weinbrunnen, sondern schneidet auch den Ochsen am Spieß an ( Wer den Zuhause ähnlich zubereiten will, kann sich mit einem Rezept – in Versform – des Historischen Museums Inspiration verschaffen ).Fischerstechen am Sonntag beim MainfestZum Mainfest gehört das traditionelle Fischerstechen, das am Sonntag (4. August) vorgeführt wird. Dabei versuchen zwei Mannschaften in historischen Kostümen sich mithilfe einer Lanze gegenseitig vom Boot zu stoßen. Der alte Fischerbrauch regelte früher, wer den besten Fischstand auf dem Markt bekam. Auch das Feuerwerk am Ende des Mainfestes um 22 Uhr ist dieses Mal wieder zu bestaunen. Nicht fehlen dürfen die unzähligen Fahrgeschäfte und Marktstände, die lokale Spezialitäten und Handwerkskunst feilbieten, sowie verschiedene Band-Auftritte Der Ursprung des Mainfestes geht auf die Weihe der Dreikönigskirche am 23. Juli 1340 zurück. Fischer und Schiffsleute nahmen dieses Ereignis zum Anlass, um dem Main zu huldigen. Schon damals floss Wein aus dem Gerechtigkeitsbrunnen und es wurde „Ochs am Spieß“ serviert.Als viele Jahre später die „Alte Brücke“ eingeweiht wurde, wurde das Mainfest wiederentdeckt. Nach einer Unterbrechung durch die beiden Weltkriege setzte der damalige Oberbürgermeister Walter Kolb die Tradition fort. Ein kurzer Umzug erfolgte an den Ostpark wegen Bauarbeiten, 1973 jedoch kehrte das Volksfest ans Mainufer und den Römerberg zurück.Geöffnet ist das Mainfest am Freitag und Samstag von 12 bis 1 Uhr nachts sowie am Sonntag und Montag von 12 bis 24 Uhr. Die Veranstalter empfehlen, mit dem ÖPNV anzureisen. Das ist möglich mit den Straßenbahnlinien 11, 12 und 14 bis zur Station „Römer/Paulskirche“.