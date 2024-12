Museumsufercard feiert 25. Geburtstag

Die Museumsufercard wird im kommenden Jahr 25 Jahre alt. Aus diesem Anlass gibt es unter anderem Gutscheine, eine Tombola und ein Geocaching-Spiel quer durch Frankfurt.

Museumsufercard: 39 Museen in Frankfurt, Offenbach und Bad Homburg

Info

Mehr Informationen über die Museumsufercard und eine Liste aller teilnehmenden Museen finden Sie hier.

Im kommenden Jahr widmen sich zahlreiche Museen am Frankfurter Museumsufer ein und demselben Thema: „100 Jahre Neues Frankfurt“. Nachdem das Jubiläum der Gestaltungsmoderne mithilfe der diesjährigen Weihnachtsmarkttassen nur bedingt gefeiert werden konnte, können Besucherinnen und Besucher dies spätestens 2025 in den Ausstellungen nachholen. Außerdem steht ein weiterer Geburtstag an: Die Museumsufercard wird 25 Jahre alt.Aus diesem Anlass erhalten Inhaberinnen und Inhaber der Karte zusätzlich ein Gutscheinheft, aus dem alle zwei Wochen ein Angebot aktiviert wird. Zum Beispiel gibt es Freigetränke und kostenlosen Eintritt in den Palmengarten oder Zoo. Am Jahresende werden unter allen Inhaberinnen und Inhabern zudem Preise verlost. Wer noch keine Museumsufercard besitzt, kann diese während eines stadtweiten Geocaching-Spiels gewinnen. In den Museen angekommen können vor einem wandernden „Selfie-Screen“ Erinnerungsfotos geschossen werden.Mit der Museumsufercard können insgesamt 39 Museen in Frankfurt, Offenbach und Bad Homburg jeweils für ein Jahr lang unbegrenzt oft besucht werden. Dazu gehören beispielsweise das Archäologische Museum , das Caricatura Museum und die Schirn sowie die ständige Sammlung und die Sonderausstellungen der grafischen Sammlung des Städel Museums . Neben den gängigen Ausstellungshäusern verspricht die Karte auch Zutritt zu „musealen Geheimtipps“ wie dem Kuhhirtenturm in Sachsenhausen, dem Eintracht Frankfurt Museum am Stadion und dem Deutsche Ledermuseum in Offenbach.Die Museumsufercard kostet als Einzelkarte 89 Euro, als Familienkarte 150 Euro und ermäßigt 45 Euro. Mit inbegriffen ist der Eintritt in besagte Museen während der Nacht der Museen und dem Museumsuferfest im Sommer. Hinzu kommt ein Abonnement des Kulturmagazins „Art Kaleidoscope“, das alle drei Monate erscheint und nach Hause geliefert wird.