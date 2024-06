Bürgerfragestunde auf dem Drahtesel

Beim „FahrRad!“-Aktionstag kann nicht nur der Frankfurter Grüngürtel entdeckt werden. Bürgerinnen und Bürger haben auch die Chance, mit Stadtpolitikern zu radeln.

18 Stationen und jede Menge Programm bei Frankfurter „FahrRad!-Tag“

Info

Weitere Informationen zu der Strecke und dem Programm können Sie hier erfahren. Auch an den Stationen selbst können Informationen zur Strecke und den Aktionen eingeholt werden.

Eine Radtour durch den Frankfurter Grüngürtel muss nicht nur aus dem Fahrerlebnis an sich bestehen: Am 16. Juni bieten sich abermals besondere Radtouren an, um den Grüngürtel am „FahrRad!-Tag“ neu zu entdecken – und das bereits zum 18. Mal. Das verbindende Element an der 65 Kilometer langen Strecke sind dabei erneut die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele.Die Teilnahme am Aktionstag kann flexibel gestaltet werden: Interessierte können einzeln, zu zweit oder in der Gruppe mitfahren und auch die Wahl des Rades ist jedem selbst überlassen. Gestartet werden kann zwischen 10 und 17 Uhr an einer der insgesamt 18 Stationen. Ob man die gesamte Strecke oder nur einen Teil abfährt, kann jeder und jede selbst entscheiden. An mehreren Stationen gibt es Mitmachaktionen. Wer seit längerem den Berufswunsch des Ornithologen hegt, der kann am Enkheimer Ried erste Fernglas-Versuche wagen. Am Alten Flugplatz hingegen kann man sein Fahrrad codieren lassen, Wissenswertes zum Radfahren in Frankfurt lernen und an einem Rätselraten rund ums Rad teilnehmen.Geführte Touren mit unterschiedlichen Weglängen gibt es diesmal ebenfalls wieder. Bei der Familien-Radtour, die in Bockenheim startet und entlang des Niddaufers zum Höchster Wehr führt, wartet am Ende ein GrünGürtel-Tier, das verlost wird. Ganze 16 Kilometer von der Innenstadt am Mainufer entlang über den Stadtwald und schließlich nach Höchst radeln Frankfurter Stadtverordnete mit und stellen sich den Fragen der Bürgerinnen und Bürger. Für die Verpflegung muss nicht unbedingt auf Mitgenommenes zurückgegriffen werden. An mehreren Stationen gibt es Restaurants, Biergärten und Kioske.