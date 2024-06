Die HfG Offenbach und das JOURNAL FRANKFURT geben ein einmaliges Magazin heraus. Unter anderem wird die Rivalität der beiden Städte auf den Prüfstand gestellt und der Nachwuchs im Hip-Hop beleuchtet.

Von Zoom-Konferenzen und Themenbesprechungen in Offenbach bis zum fertigen Heft

JOURNAL OFFENBACH: Hunderennen, Fahrräder, die Bürgermeisterin und ein Nachwuchsrapper

Nichts geht über eine gepflegte Rivalität. Berüchtigt dafür sind die sogenannten „Städtefeindschaften“, die oft seit Jahrhunderten bestehen. Wie Katz und Maus sind Köln und Düsseldorf, Mannheim und Ludwigshafen und – natürlich – Frankfurt und Offenbach. Was sich nah ist, neckt sich, könnte man meinen. Diese Neckereien können manchmal in Kreativität münden: Ein kleiner Nadelstich, ein Kommentar auf Social Media, war der Stein des Anstoßes, das Ergebnis ist das Magazin JOURNAL OFFENBACH, das dieser Ausgabe beilegt.Dafür haben sich Studierende der Hochschule für Gestaltung in Offenbach mit einem Team des JOUNRAL FRANKFURT zusammengetan und ein eigenes Magazin entwickelt. Es gab gemeinsame Zoom-Konferenzen und Themenbesprechungen in Offenbach. Hier wurde über die Besonderheiten der Nachbarstadt gesprochen und auch danach gefragt, ob die Rivalität immer noch besteht oder ob die beiden Nachbarn mittlerweile nicht fast zusammengewachsen sind. Alle Beteiligten mussten dabei auch Geduld aufbringen, denn die Arbeitsrhythmen von Kunsthochschule und Redaktion sind unterschiedlich, und auch das hat die Arbeit spannend und herausfordernd gemacht.Im JOURNAL OFFENBACH sind unter anderem eine Reportage über ein Hunderennen, ein Interview mit der Offenbacher Bürgermeisterin, eine Hommage an das Fahrrad und ein Bericht über einen hoffnungsvollen Nachwuchsrapper zu finden. Eine weitere Besonderheit: Das JOURNAL OFFENBACH wurde ausschließlich durch die Unterstützung von Firmen und Institutionen möglich gemacht (wer das war, lesen Sie im beiliegenden Magazin). Ihnen wollen wir an dieser Stelle herzlich danken.