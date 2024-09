Neues Bauprojekt auf der Zeil

Auf der Frankfurter Zeil beginnt bald der Bau des Projekts „One Two One“, bei dem durch eine innovative Holzhybridbauweise bestehende Bausubstanz erhalten bleiben kann.

Hines plant für neues Gebäude auf der Frankfurter Zeil: Bausubstanz erhalten statt abreißen

Wo bis Oktober vergangenen Jahres noch die Ausstellung „The Art of Banksy“ zu sehen und zuvor ein Esprit-Kaufhaus zu finden war, steht nun ein großes Bauprojekt kurz vor der Bauphase. Das global tätige Unternehmen Hines hat eine Baugenehmigung für das Projekt „One Two One“ erhalten. Den Start der eigentlichen Baumaßnahmen für das Gebäude auf der Zeil plant das Unternehmen im vierten Quartal 2024. Bereits vor einem halben Jahr wurde zunächst mit dem Rückbau des Interieurs, innenliegenden Rolltreppen, Aufzügen und haustechnischer Anlagen begonnen.Bis Ende Oktober soll der gesamte Dachaufbau, das Staffelgeschoss im fünften Stock sowie die Decke oberhalb des vierten Obergeschosses rückgebaut werden. Darüber hinaus soll bis Mitte kommenden Jahres an das Gebäude eine neue und energetische Fassadenstruktur angebracht werden. Anfang 2025 ist die Herstellung des Innenhofs geplant. In der zweiten Jahreshälfte 2026 plant Hines die endgültige Fertigstellung des Bauprojekts. Insgesamt sollen fast 13 000 Quadratmeter Begehungsflächen entstehen.Daniel Reinwein, Managing Director und Frankfurter Niederlassungsleiter bei Hines, sieht Bewegung in dem Projekt aufkommen und erklärt: „Mit dem Erhalt der Baugenehmigung erreichen wir einen entscheidenden Prozessmeilenstein. Mit der Entkernung und dem anschließenden konstruktiven Umbau schaffen wir voraussichtlich bis Frühjahr kommenden Jahres die Grundlage für die dann beginnenden und nun auch offiziell genehmigten Neu- und Ausbauarbeiten.“Das „One Two One“ verfügt nicht nur über eine zentrale Lage. Dank einer geplanten Holzhybridbauweise, die auf dem Bestandsgebäude basiert, können rund 80 Prozent des Betons aus ursprünglicher Bausubstanz erhalten bleiben. Neben Flächen für den Einzelhandel im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss wird es auch Büroflächen im zweiten und fünften Obergeschoss geben. Auch der Bau eines Innenhofs ist geplant. Oberhalb des fünften Stockwerks soll eine Dachterrasse entstehen, die als Gemeinschaftsfläche genutzt werden kann