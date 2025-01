„Paradies für Japan-Fans“ kehrt zurück nach Offenbach

Der „Doki Doki“ Concept-Store zieht für drei Monate zurück ins Komm-Center Offenbach. Bis Mitte April gibt es dort unter anderem ein Themen-Café, eine „Artist Alley“ und wöchentliche Workshops.

Offenbacher Manga-Künstlerinnen Yaya Chan und Fuko zu Gast

Begeisterung für japanische Kultur im Rhein-Main-Gebiet wächst

Doki Doki Store

24. Januar bis 12. April, Fr-Sa 14-18 Uhr

Komm-Center Offenbach, Aliceplatz 1



Main Matsuri Japan Festival

15. bis 17. August

Büsing-Park Offenbach

Weitere Infos gibt es hier.

Nachdem der „Doki Doki Store“ vergangenes Frühjahr in Offenbach großen Anklang fand, zieht der japanische Concept-Store 2025 wieder ins Komm-Center – diesmal sogar für knapp drei Monate statt nur einigen Wochen: Vom 24. Januar bis zum 12. April ist das „Paradies für Japan-Fans“ im Erdgeschoss des Shopping-Centers zu finden, geöffnet ist freitags und samstags jeweils von 14 bis 18 Uhr.Diesmal gibt es ein Themen-Café, eine „Artist Alley“ und wöchentlich wechselnde Workshops, bei denen Teilnehmende lernen können, Matcha-Zuckerwatte herzustellen oder traditionelle Fuchsmasken zu bemalen. Highlight ist der Besuch der Offenbacher Manga-Künstlerinnen Yaya Chan und Fuko, die deutschen Manga-Fans mit ihren Werken „Spooky Eyes“ und „Rootless“ bekannt sein dürften. Wer den Store besucht, hat die Möglichkeit, die beiden Künstlerinnen persönlich kennenzulernen und ihre Zeichnungen zu begutachten.© urbanmediaproject„Die stetig wachsende Begeisterung für die japanische Kultur in der Rhein-Main-Region beeindruckt und motiviert uns“, sagt Norman Seidel. Der Geschäftsführer und Gründer des jährlichen Main Matsuri Festivals im Büsing-Park zeichnet auch für den Concept-Store verantwortlich. „Das hat uns inspiriert, den Doki Doki Store 2025 zurückzubringen, um der japanischen Kultur über mehrere Wochen hinweg eine Plattform zu bieten und gleichzeitig die Offenbacher Innenstadt weiter zu beleben.“2024 wurde Seidel gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen für ihren bedeutenden Beitrag zur Verbreitung der japanischen Kultur in Deutschland vom japanischen Außenminister mit dem „Gaimu Daijin Hyosho“-Preis ausgezeichnet.