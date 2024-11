Jugendliche aus Rödermark und Rüsselsheim ausgezeichnet

Dieses Jahr ging der Deutsche Multimediapreis unter anderem an die „Stream AG“ des Jugendzentrum Rödermark und die „HKS News“ der Helen-Keller-Schule in Rüsselsheim.

Deutscher Multimediapreis 2024: „Stream AG“ aus Rödermark – „die Vibes hier stimmen einfach“

Sonderpreis: „HKS News“ aus Rüsselsheim setzt „wichtiges Zeichen für Vielfalt im Journalismus“

Info

Der Deutsche Multimediapreis ist der einzige bundesweite Wettbewerb, der die digitalen Arbeiten und Projekte von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auszeichnet. Gegründet wurde er 1998, verliehen wird der Preis jedes Jahr auf dem Medienfestival in Dresden.



Mehr erfahren Sie hier.

Am vergangenen Wochenende wurde der diesjährige Deutsche Multimediapreis „mb21“ verliehen. Zu den Preisträgerinnen und Preisträgern gehören unter anderem Jugendliche aus dem Rödermarker Jugendzentrum sowie Schülerinnen und Schüler der Helen-Keller-Schule Rüsselsheim. In vier Kategorien wurden deutschlandweit insgesamt 16 multimediale Projekte von jungen Menschen im Alter bis 25 Jahren ausgezeichnet – darunter Websites, Games, Podcasts und digitale Jugendredaktionen.Für ihre „Stream AG“ wurden die Jugendlichen aus Rödermark in der Alterskategorie zwischen elf und 15 Jahren geehrt. Über regelmäßige Streams bietet die AG verschiedene Sendungen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten an. „Von Spieleklassikern wie Mario Party und Catan bis hin zu Interviews und Ausflügen. Das Charisma der jungen Gestaltenden steht hier den Profis in nichts nach, wenn zum Beispiel der Beifahrer im Bussimulator mit genial trockenem Humor eine Großstadtodyssee kommentiert und mit dem Fahrer fachsimpelt“, sagt die Jury.Hinzu kämen Bildungsangebote, wie beispielsweise eine politische Sendung, die einen Dialog zwischen Jugend und Politik schaffen will, die „den Anspruch selbst der meisten Berufsstreamer mühelos überflügeln“. Das Format Stream werde von den Jugendlichen tiefgehend verstanden und „die Vibes hier stimmen einfach“, heißt es in der Begründung. Der Preis ist mit 500 Euro dotiert.In der Sonderkategorie Gruppenpreis gewannen die Schülerinnen und Schüler aus Rüsselsheim mit dem digitalen Nachrichtenprojekt „HKS News“. Angelehnt an das Kindernachrichtenformat „Logo“ berichten sie „live aus der Helen-Keller-Schule“ barrierefrei und in leichter Sprache über unterschiedliche Themen – ergänzt durch Gebärden, Symbole und Bilder. „Dies ist ein innovatives Beispiel für eine News Show, die von möglichst vielen Menschen verstanden werden soll“, lautet das Urteil der Jury.Beeindruckt habe die Jurorinnen und Juroren der umsichtige Umgang mit schlechten Nachrichten und die konstruktiven Vorschläge zur persönlichen Selbsthilfe. „Die Schüler*innen überwinden mutig die Herausforderung, vor der Kamera zu stehen und zeigen damit ihre Leidenschaft für die Show. Die liebevolle, durchdachte und konsistente Umsetzung ist ein Vorbild für andere Schulen und Medienformate. HKS News setzt ein wichtiges Zeichen für Vielfalt im Journalismus.“ Der Preis ist mit 1000 Euro dotiert.