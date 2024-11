Fridays for Future demonstriert gegen den Rechtsruck

Am Sonntag findet am Römer die nächste Demonstration von Fridays For Future Frankfurt statt. Sie steht unter dem Motto „Gegen den Rechtsruck – Wo ist die Brandmauer“. Los geht es um 13 Uhr.

Fridays for Future demonstriert gegen die Normalisierung rechter Ansichten

Info

Gegen den Rechtsruck – Wo ist die Brandmauer?

Sonntag, 3. November, 13 Uhr

Start der Demonstration auf dem Römer

Anschließend Demozug durch die Stadt

Am Sonntag, 3. November, versammeln sich die Aktivisten von Fridays for Future Frankfurt um 13 Uhr auf dem Römer. Die geplante Demonstration steht unter dem Motto „Gegen den Rechtsruck – Wo ist die Brandmauer?“.Start der Demo ist auf dem Römerberg, sie zieht sich über den Rossmarkt, Opernplatz und Reuterweg bis hin zum Theodor-W.-Adorno-Platz durch die Stadt. Die Aktivisten von Fridays for Future protestieren gegen die „rechte Politik" nicht nur von AfD und Union, sondern auch der Regierungsparteien SPD, FDP, Grüne. Sie setzen sich gegen die aktuelle Abschiebepolitik ein und verurteilen den Umgang mit Geflüchteten.Zu ihren Vorwürfen an die Politik gehört die fehlende Bekämpfung von rechten Positionen und eine „fehlende Brandmauer". Sie werfen den Parteien vor, rechte Ansichten zu normalisieren und zu wenig gegen Populismus zu unternehmen. Die Aktivisten fokussieren sich auf Themen wie soziale Ungleichheit, Klimakatastrophe oder feministische Friedensperspektiven und versuchen diese in den öffentlichen Diskurs zu bringen.Mit ihren Klimaprotesten sind die Aktivisten immer wieder in den Schlagzeilen. Sie fordern von Politik und Gesellschaft ein entschiedenes Handeln gegen die Klimakrise und eine andere Migrationspolitik. Fridays for Future Frankfurt organisiert unterschiedliche Protestaktionen, darunter auch gegen den geplanten Autobahnausbau der A5 oder der Besetzung des Langener Bannwalds gegen eine Kiesgruben-Erweiterung. So konnte am 29. September eine Fahrraddemonstration mit 4000 Teilnehmern durch das Verwaltungsgericht Frankfurt erwirkt werden.