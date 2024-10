Deutscher Wetterdienst warnt vor starken Sturmböen

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starken Sturmböen am Mittwochabend und am Donnerstag. Auch Frankfurt könnte betroffen sein. Die Stadt rät von Spaziergängen in Grünanlagen und im Stadtwald ab.

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starken Sturmböen am Mittwochabend (9. Oktober) sowie am Donnerstag (10. Oktober). Für weite Teile Süddeutschlands gilt derzeit eine Warnung vor markantem Wetter (Stufe 2). Die Böen kommen mit einer Geschwindigkeit zwischen 65 und 80 Kilometern pro Stunde zunächst aus südlicher und später aus westlicher Richtung nach Frankfurt. Außerdem ist im Norden der Stadt mit Dauerregen zu rechnen.Das Grünflächenamt weist vorsorglich darauf hin, dass in den Grün- und Parkanlagen, an den baumbestandenen Straßenzügen, auf den Friedhöfen sowie im Stadtwald mit Astbrüchen oder Baumumstürzen gerechnet werden muss. Die Bevölkerung wird daher gebeten, auf Spaziergänge in Grünanlagen und im Stadtwald zu verzichten. Beim Aufenthalt in der Nähe von Bäumen ist eine erhöhte Aufmerksamkeit erforderlich, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.