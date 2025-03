Gleichberechtigung von Frauen und Mädchen im Sport

Wie die Sichtbarkeit von Frauen und Mädchen im Sport gefördert werden kann, diskutieren die Frankfurter Grünen am 28. März in der PSD Bank Arena. Auf dem Podium sitzen mehrere Sportlerinnen.

Eintracht Frankfurt-Leichtathletin Malin Stavenow auf Podium

Info

Auch unser Sport!

Podiumsdiskussion

Freitag, 28. März, 17.30-19.30 Uhr

FSV Loge der PSD Bank Arena (Richard-Hermann-Platz 1, Bornheim)

U-Bahn-Haltestelle: Johanna-Tesch-Platz

Barrierefreier Zugang zu allen Räumlichkeiten

Eintritt kostenfrei und ohne Anmeldung

Im Sport sind Mädchen und Frauen noch immer unterrepräsentiert, sagen die Grünen im Römer. Oftmals fänden Mädchen und Frauen keinen Zugang zum Sport – ob im Verein, in der Schule oder in der Freizeit. Indem Geschlechterstereotype reproduziert würden, wachse bei vielen die Angst vor Ausgrenzung, Diskriminierung und Stigmatisierung. Ausschlussmechanismen, fehlende weibliche Vorbilder und die schlicht ausbleibende Unterstützung beeinträchtigten die Sichtbarkeit von Mädchen und Frauen im Sport. Besonders betroffen seien Mädchen und Frauen mit Fluchterfahrung oder aus Familien mit unterschiedlichem kulturellen und religiösen Hintergrund.Deshalb laden die Grünen am Freitag, den 28. März, zur Podiumsdiskussion in die FSV Loge der PSD Bank Arena. Unter dem Motto „Auch unser Sport! Gleichberechtigung und Sichtbarkeit von Mädchen und Frauen im Sport“ diskutieren sie ab 17.30 Uhr mit national und international erfolgreichen Sportlerinnen sowie Vertreterinnen von Institutionen, die sich für Geschlechtergerechtigkeit im Sport engagieren. Im Fokus steht die Frage, wie Vielfalt und Chancengleichheit im Sport gefördert werden kann.Mit dabei sind die dänische Fußballspielerin Louise Hansen, Eintracht -Leichtathletin Malin Stavenow und die ehemalige Turnerin Lucia Gosebrink sowie Olga Süss vom Verein Artemis Sport Frankfurt e.V. und Lea Adam von infrau e.V. Moderiert wird die Diskussion von Kim Greene. Die Veranstaltung ist für Interessierte kostenfrei und ohne Anmeldung zugänglich.