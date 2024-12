Mit einem Weltmeister am Main um die Wette laufen

Jeden Montag organisiert der Frankfurter Laufshop einen Lauftreff. Am 16. Dezember haben Teilnehmende die Möglichkeit, Ironman-Weltmeister Patrick Lange kennenzulernen und gemeinsam mit ihm am Main zu laufen.

2017 gewann Patrick Lange den Ironman auf Hawaii zum ersten Mal – als sechster deutscher Triathlet überhaupt. Im Folgejahr konnte er seinen Titel verteidigen und brach erstmals die Acht-Stunden-Marke. Diesen Oktober gelang dem 38-Jährigen zum dritten Mal der Sieg und ein persönlicher Streckenrekord: Er schwamm, radelte und lief die rund 226 Kilometer lange Strecke in einer Zeit von insgesamt sieben Stunden, 35 Minuten und 53 Sekunden.

Frankfurter Laufshop gewinnt zum vierten Mal in Folge „Kauf Lokal“-Award

Im Oktober noch lief Patrick Lange an der hawaiianischen Küste Marathon-Distanz, nun ist er am Mainufer unterwegs: Am Montag, den 16. Dezember, ist der dreifache Ironman-Weltmeister zu Gast im Frankfurter Laufshop in der Innenstadt. Ab 18.45 Uhr gibt er dort ein Interview, Autogramme und macht Selfies mit den Besucherinnen und Besuchern. Danach geht es runter an den Main zum sogenannten „Montagslauftreff“.Jeden Montag – außer an Feiertagen – organisiert der Frankfurter Laufshop um 19.30 Uhr einen Lauftreff am Main. In fünf verschiedenen Tempogruppen laufen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam circa eine Stunde lang zwischen acht und elf Kilometern. Im Anschluss gibt es kostenlose Getränke und eine Kleinigkeit zu Essen. Eine Anmeldung für den Lauftreff ist nicht nötig, Wechselkleidung kann vorab im Shop in der Großen Friedberger Straße deponiert werden.Zum vierten Mal in Folge hat der Frankfurter Laufshop dieses Jahr im November den „Kauf Lokal“-Award und somit den Titel als „Lieblingsladen 2024“ gewonnen. Bei der bundesweiten Mitmach-Aktion „Deutschland sucht den Lieblingsladen“ konnte online abgestimmt werden, pro Bundesland wurde ein Laden gekürt. „Es freut mich ganz außerordentlich für unsere klasse Mitarbeiter, die täglich unsere lieben Kunden beraten“, sagt Inhaber Jost Wiebelhaus. Der „Kauf Lokal“-Award wurde 2020 ins Leben gerufen, um das öffentliche Bewusstsein für die Bedeutung des lokalen Einzelhandels und die Menschen dahinter zu stärken. Kein anderer Laden in Deutschland hat die Auszeichnung bisher so oft hintereinander gewonnen wie der Frankfurter Laufshop.