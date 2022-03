Stadt fördert Neubau von Eintracht Frankfurt

Die Stadt Frankfurt will die Eintracht beim Bau einer Turnhalle mit angrenzendem Büro- und Funktionstrakt finanziell unterstützen. Sofern die Stadtverordnetenversammlung zustimmt, soll der Verein 875 000 Euro für den Neubau erhalten.

Die Stadt Frankfurt will den Bau einer neuen Turnhalle der Eintracht Frankfurt finanziell unterstützen. Entstehen soll der Neubau dort, wo aktuell das in den 1950er Jahren errichtete, inzwischen baufällige Tennis-Clubhaus steht, das abgerissen werden soll. Dort soll eine neue Turnhalle mit angrenzendem Büro- und Funktionstrakt gebaut werden. Da einerseits die Mitgliederzahlen der Eintracht zunähmen und andererseits der allgemeine Bedarf an Sporträumen gestiegen sei, so Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD), habe sich der Magistrat für eine Förderung des Neubaus entschieden.



Sobald die Stadtverordnetenversammlung zugestimmt hat, soll laut Magistrat ein Zuschuss über 875 253 Euro erfolgen, wobei die Gesamtinvestition bei knapp vier Millionen Euro liege. Wie die Eintracht mitteilte, soll die neue Turnhalle das Sportangebot, insbesondere im Bereich Sportakrobatik, Bodenturnen, Kinder-, Senioren- sowie Behinderten- und Inklusionssport, ausweiten. Ballsportarten und Rollstuhlsport können laut Verein aufgrund der Bodenbeschaffenheit jedoch nicht angeboten werden.