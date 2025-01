Henni Nachtsheim und sein Bühnenstück „Adlerherzen“

Von der Pandemie ausgebremst kommt Eintracht Frankfurt jetzt dank Henni Nachtsheim doch noch auf die Bühne und feiert am 24. April mit dem Stück „Adlerherzen“ Premiere im Bürgerhaus Sprendlingen.

Ist „Adlerherzen“ ein Comedy-Programm?

Info

Henni Nachtsheim „Adlerherzen“, 16 Mal zwischen 24.4. und 17.12., 20 Uhr, Dreieich, Bürgerhaus Sprendlingen, Fichtestraße 50, Eintritt: ab 49,90 Euro, Tickets über www.adlerherzen.de



Alle Termine 2025: 24.04., 26.04., 28.04., 29.04., 08.05., 09.05., 15.05., 16.05., 06.06., 07.06., 26.09., 27.09., 28.09., 15.12., 16.12., 17.12.

Uhrzeit: 20 Uhr



Achtung: Sowohl die Premiere als auch ein paar Folgetermine sind bereits ausverkauft.

Eintracht Frankfurt ist er seit jeher verbunden. „Generell schaue ich eigentlich jedes Spiel, mal im Stadion oder zuhause, je nachdem wie es passt“, sagt Henni Nachtsheim. Mit Michael Apitz hat das Multitalent unter dem Titel „Adlerträger“ bereits ein Buch geschrieben und daraus eine Mischung aus Lesung und Standup entwickelt. „Irgendwann habe ich mich gefragt, warum es eigentlich kein Bühnenstück über die Eintracht gibt. Dann habe ich mich hingesetzt und angefangen, zu skizzieren, wie ich mir eines vorstellen könnte.“Seine Ideen konnte er dem Vorstand, damals noch unter Fredi Bobic, vorstellen und stieß auf Begeisterung. Dann kam Corona und das Projekt lag auf Eis. „Aber nach dem Europaleague-Sieg in Sevilla hat mich Axel Hellmann angerufen und gefragt, ob ich noch Lust hätte, es zu machen“, freute sich Nachtsheim und „Adlerherzen“ nahm Gestalt an.Man kennt Nachtsheim als Musiker (zwölf Jahre war er einer der Sänger der Rodgau Monotones) und vor allem als Comedian des Erfolgsduos Badesalz. Also ist „Adlerherzen“ ein Comedy-Programm geworden? „Wir nennen es Bühnenstück mit Musik“, erklärt Nachtsheim. „Natürlich wird es nicht bierernst, aber es soll auch kein Comedy- Programm werden. Was nicht heißt, dass Humor keine Rolle spielen wird. Es wird eine Mischung aus lustigen, aber auch emotionalen Szenen geben, je nach Inhalt. Die Grundstimmung würde ich auf jeden Fall als heiter bezeichnen.“Es gibt ein Ensemble aus zwölf Leuten, acht Schauspielern und vier Musikern. „Und Ali Neander hat nicht nur die meiste Musik geschrieben, sondern ist auch Bandleader.“ Premiere von „Adlerherzen“ ist am 24. April im Bürgerhaus Sprendlingen, danach gibt es noch fünfzehn Termine bis in den Dezember hinein.