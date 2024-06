In der Fan Zone am Mainufer werden alle Spiele der EM übertragen – darüber hinaus gibt es noch weitere Anlaufstellen. Für Sommer- und Wirtschaftsgärten kann eine Ausnahmegenehmigung beim Ordnungsamt beantragt werden.

Info

Plätze für Public Viewing und zum Schauen der Spiele neben der „Fan Zone“ (Auswahl)



Alex Skyline Plaza: Europa-Allee 6, Übertragung aller Spiele auf Bildschirmen und Leinwand

Frankfurter Botschaft: Westhafenplatz 6-8, Übertragung aller Spiele auf Großleinwand

Dionysos: Rödelheimer Straße 34b, Übertragung aller Spiele auf Großleinwand

Kinopolis: Main-Taunus-Zentrum 1, Sulzbach, alle deutschen Spiele sowie alle Partien ab dem Achtelfinale auf der Kinoleinwand

Schlosskeller und Schlosscafé: Höchster Schloßplatz 7, alle Spiele auf großem Fernseher

YOURS – American Sportsbar: Bergerstraße 111, alle Spiele auf mehreren Fernsehern und einer Leinwand



Zusammengestellt von Florian Aupor



Alles weitere Wissenswerte rund um die EM lesen Sie hier.

Ordnungsamt erteilt Ausnahmegenehmigungen zum Public Viewing in Frankfurt

Info

Hier können Sie Public Viewing beim Ordnungsamt beantragen.

Genau zwei Wochen dauert es noch, dann startet am 14. Juni die diesjährige Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Am Montag, 17. Juni, ist es auch in Frankfurt so weit, wenn Belgien im Waldstadion – beziehungsweise der „Arena Frankfurt“ – gegen die Slowakei spielt. Doch die Plätze im Stadion sind begrenzt und die Nachfrage nach den restlichen Tickets hoch, weshalb viele Fußball-Fans sich mit Public Viewing zufriedengeben müssen.Die wohl bekannteste Anlaufstelle dafür ist die Fan Zone am nördlichen Mainufer zwischen dem Eisernen Steg und der Friedensbrücke, die Raum für 30 000 Menschen bietet. Dort werden alle 51 Partien der EM 2024 übertragen. In und um Frankfurt gibt es jedoch noch weitere Möglichkeiten, sich die Spiele in partyfreudiger Gesellschaft anzuschauen.Betreiberinnen und Betreiber von Gaststätten, die in ihren Sommer- oder Wirtschaftsgärten Public Viewing anbieten möchten, können sich diesbezüglich an das Frankfurter Ordnungsamt wenden. Da circa die Hälfte der Spiele erst um 21 Uhr beginnt, benötigen sie hierfür eine Ausnahmegenehmigung. Das Ordnungsamt entscheidet im Einzelfall, etwaige Genehmigungen beziehen sich nur auf die Übertragung der Spiele selbst, nicht etwa auf eine Vor- und Nachberichterstattung oder ein sonstiges Rahmenprogramm.