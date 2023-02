Pfeffersprayeinsatz der Polizei: Ausschreitungen rund um die CL-Partie der SGE gegen Neapel

Am Rande des CL-Spiels der Eintracht gegen Neapel kommt es zu einer Massenschlägerei und einem Polizeieinsatz. Es gibt zahlreiche Festnahmen.

Für Eintracht-Frankfurt-Fans war es ein durchwachsener Abend. Nicht nur, dass die SGE gegen einen spätestens in Halbzeit 2 überlegenen SSC Neapel chancenlos war, 0:2 verlor und durch die rote Karte für Randel Kolo Muani ihren besten Angreifer verlor. Rund um das Spiel kam es zu zahlreichen Ausschreitungen durch Anhänger beider Vereine.



Etwa 2500 Fans von Serie-A-Tabellenführer SSC Neapel durften am Dienstagabend ins Stadion, viele waren bereits am Montag angereist. Bereits da kam es zu Zwischenfällen, bei denen neun Gewaltbereite in der Innenstadt aufgegriffen und festgenommen wurden. Am Dienstagnachmittag meldete die Polizei auf Twitter, dass in Sachsenhausen italienische Fußballfans von Eintracht-Anhängern angegriffen worden seien. Es sei jedoch zu keinen schweren Verletzungen gekommen.



Ausschreitungen am Oberforsthaus: Schlägerei der Fangruppen



Eskaliert ist die Situation schließlich vor und während des Achtelfinal-Hinspiels. Nähe Waldstadion „Am Oberforsthaus“ hätten nach Polizeiangaben rund 100 Eintracht-Fans Autos mit italienischen Kennzeichen mit Flaschen und Steinen angegriffen. Daraufhin kam es zu einer Massenschlägerei zwischen beiden Fangruppen, die die Polizei mit dem Einsatz von Pfefferspray beendete. In der Folge wurden 36 Personen festgenommen, die Beamten stellten in den Fahrzeugen der Napoli-Fans Schlagwerkzeuge und Pyrotechnik sicher.



Während des Spiels gingen die Auseinandersetzungen weiter. Wie Videos in den sozialen Netzwerken zeigen, kam es im Gästeblock zu weiteren Randalen, die sich nach dem Spiel fortsetzten. Die Polizei schrieb schließlich auf Twitter: „Spielende. Wir wünschen eine gute Heimreise. Seid bitte achtsam zu euren Mitmenschen – die wollen auch nur aus dem Stadion raus und nach Hause“.



SGE vs. Neapel: Ausschreitungen gab es bereits 1994



Dass SGE-Fans und Anhänger des SSC Neapel keine Fan-Freundschaft verbindet, ist nicht neu. Als beide Vereine bereits 1994 im damaligen UEFA-Cup im Achtelfinale aufeinandertrafen, überschatteten Prügeleien das Europapokal-Spiel der Frankfurter in Italien. Neapel wurde seinerzeit von der UEFA mit einem Geisterspiel bestraft.



Der Hintergrund ist: Die Eintracht verbindet eine Fan-Freundschaft mit Neapels Liga-Rivalen Atalanta Bergamo, weshalb Eintracht-Vorstand Philipp Reschke vor dem Hinspiel dem Kicker sagte: „Für Neapel und die dortigen Behörden sorgt jede Fan-Freundschaft eines Gegners mit Klubs aus dem italienischen Norden für Kopfzerbrechen. Das gilt natürlich auch für die Freundschaft zu Bergamo.“