Mitgliederzuwachs bleibt stabil

Am vergangenen Samstag startete die Turngemeinde Bornheim mit großen Plänen und einem positiven Rückblick in das neue Jahr. Der zweitgrößte Verein Hessens feiert 2020 zudem sein 160-jähriges Bestehen.

Am 25. Januar lud der Vorsitzende Peter Völker zum Neujahrsempfang der Turngemeinde Bornheim ein. Zu Gast war unter anderem der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU), Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD), Sportdezernent Markus Frank (CDU) sowie weitere Mitglieder des Bundes- und des Landtages sowie Stadtverordnete aller Parteien. Nach Eintracht Frankfurt ist die TG Bornheim der mitgliederstärkste Verein in Hessen und konnte auch im Jahr 2019 wieder einen Mitgliederzuwachs verzeichnen. So stieg die Zahl der Mitglieder auf 31 233, was einem Zuwachs von fünf Prozent entspricht und vergleichbar ist mit dem Wachstum in den Vorjahren. Vor allem bei Kindern und Jugendlichen stieg die Zahl der Mitglieder an und verdoppelte sich in den vergangenen zehn Jahren insgesamt auf 7274. Die Anzahl der Aqua-Kurse betrug 660 mit über 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Seepferdchen-Kurse fanden 100 statt, was die TG Bornheim als Höchstzahl verzeichnen konnte. Seit vergangenem Jahr gibt es rund 200 neue Stunden mit neuen Sportangeboten mit Kursen wie Arial Yoga, Kettlebell und Rope Skipping.



Planung für neues Sportcenter



Die Turngemeinde gab 2019 fast eine Millionen Euro aus, um die „TG-Stubb“ zu sanieren, neue Toilettenanlagen einzubauen und die gesamte Heizungsanlage in der Berger Straße 294 zu erneuern. Eine Kleinigkeit im Vergleich zu den Investitionen, die im kommenden Jahr anstehen: Auf der Inheidener Straße ist der Bau eines vierten Sportcenters geplant, das aktuell rund sechs Millionen Euro kosten soll. Vorgesehen ist ein dreistöckiges Gebäude mit einem 23 Meter langem und 7 Meter breitem Schwimmbecken auf der ersten Etage, um der starken Nachfrage nach Seepferdchen-Kurse und Wassergewöhnungskursen nachzukommen. Auch der Bau von drei weiteren Fitnessstudios ist in der Planung vorgesehen.



Aktuell beschäftigt die Turngemeinde 450 freiberufliche Übungsleiterinnen und - leiter, fünfzehn hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zwei Auszubildende und eine duale Studierende. Auch 100 Ehrenamtliche sind bei der TG Bornheim tätig, die allerdings durch eine neue Geschäftsordnung, die in der Jahreshauptversammlung 2012 geändert werden soll, durch zwei Geschäftsführer entlastet werden sollen. Die Feier zum 160-jährigen Jubiläum des Vereins findet am 6. Juni im Sportcenter Bornheim statt.