Der FSV Frankfurt feiert sein 125-jähriges Bestehen. Auch die Eintracht gratuliert. Im Hintergrund des Vereines aus Bornheim brodelt es jedoch.

FSV Frankfurt: Kritik an Investition und Intransparenz

16 Frankfurter Jungs gründeten am 20. August 1899 den „Fußball-Sportverein Frankfurt“. Jetzt, 125 Jahre später, kann der Verein aus Bornheim auf eine turbulente Geschichte zurückblicken. Davon wusste Axel Hellmann , Vorstandssprecher des Stadtrivalen Eintracht Frankfurt, am Donnerstag im Römer zu erzählen – er hielt auf Wunsch von FSV-Präsident Michael Görner die Laudatio.Zwar gilt das Aufeinandertreffen der beiden Frankfurter Vereine als kleines Stadtderby, doch geht es dort normalerweise freundschaftlich zu, wie Hellmann erklärte: Kein Risikospiel, keine höheren Sicherheitsmaßnahmen und Fans, die gemeinsam „Wir sind alles Frankfurter Jungs“ anstimmen – das gab es etwa beim Derby 2011 in der 2. Bundesliga. Hellmann, dessen Sohn vom FSV zur Eintracht wechselte, lobte in seiner Rede das gesellschaftliche wie sportliche Engagement, besonders die Jugendarbeit und den erfolgreichen Frauenfußball. Er betonte zudem: „Wir brauchen Stadtteilvereine und nicht nur Monokultur von Eintracht Frankfurt und hochbezahlten Sport.“Neben Hellmann waren zahlreiche Gäste aus Sport und Politik im Kaisersaal, auch Nachfahren von den ehemaligen FSV-Vorsitzenden David Rothschild und Alfred J. Meyers. Rothschild ging in die Vereinsgeschichte ein als Modernisierer ein, unter Meyers wurde trotz Weltwirtschaftskrise in drei Jahren das neue Stadion am Bornheimer Hang gebaut. In seiner Zeit gewann der FSV die Süddeutsche Meisterschaft im April 1933.SGE-Vorstandssprecher Axel Hellmann und FSV-Präsident Michael Görner © Bernd KammererSportlich zeichnet sich gerade ein Bild der Hoffnung für den FSV ab, der nach fünf Spieltagen auf Platz vier der Tabelle steht. Doch hinter den Kulissen herrscht ein rauerer Wind: Das Fan-Bündnis „Bündnis für einen FSV Frankfurt aus eigener Kraft“ (BEK) beklagt die „intransparenten“ Zustände im Verein und wehrt sich gegen die Eigenkapitalerhöhung durch eine neu gegründete GmbH , die die Vereinsspitze im Februar 2024 beschlossen hatte.Seit dem 16. August sammelt das BEK nun Unterschriften für eine außerordentliche Mitgliederversammlung, um „den FSV Frankfurt – unabhängig von personellen Konstellationen – künftig demokratischer zu gestalten“, wie es im Aufruf heißt . Nach eigenen Angaben wurde die Fan-Initiative „von einer Gruppe aus Unternehmern, ehemaligen Vereinsfunktionären, FSV-Fans, Mitgliedern und Ehrenamtlichen um Unterstützung gebeten.Konkret sollen die Mitglieder über drei Änderungen für die Vereinssatzung abstimmen. Dazu gehört die Wahl eines Vereinspräsidenten auf Grundlage mehrerer Möglichkeiten. Einige Verwaltungsratsmitglieder sollen direkt durch die Mitgliederversammlung gewählt werden, wobei das Präsidium weiterhin Mitglieder des Verwaltungsrates ernennen soll. Und zuletzt sollen Mitglieder, die in einem Arbeitsverhältnis zum Verein oder der Fußball-GmbH stehen, ein Anwesenheits- und Rederecht, aber kein Stimmrecht in der Mitgliederversammlung haben.