Bummeln bei Nacht

Der „Marché de Nuit“ zieht am Samstag, 28. Mai, wieder in das Zoo-Gesellschaftshaus und bietet Besuchenden eine shopping-reiche Nacht. Dazu gibt es Cocktails und Burger; ein DJ-Team sorgt für die musikalische Begleitung.

Der Frankfurter Nachtmarkt „Marché de Nuit“ kehrt in diesem Jahr zurück. Am Samstag, dem 28. Mai, sind Shopping-Freudige zum ausgiebigen Stöbern und Einkaufen ins Zoo-Gesellschaftshaus eingeladen. Auf etwa 1000 Quadratmetern wird Allerlei ausgestellt und verkauft: Mode, Dekoration, Fotokunst, Interieur, Accessoires, Kleidung, Papeterie, Schmuck oder auch Kindersachen. Zu den Ausstellenden gehören diverse (Jung-)Designer, Künstlerinnen und Künstler und viele weitere Kreative aus den unterschiedlichen Bereichen.Mit dabei sind in diesem Jahr unter anderem „Die Feinschleckerei“, eine kleine Ein-Frau-Genussmanufaktur, die hausgemachte Fleischchutneys und Marmeladen, oder auch süße Nuss-Schoko-Auftriche anbietet. Außerdem auch „Sanoia“ mit einzigartigen Schmuckstücken. „Von Sandlass“ wird auf dem Marché de Nuit Mode aus Hamburg anbieten, fernab von Massenproduktion, dafür fair und nachhaltig. Auch Bembel Gin ist in diesem Jahr mit dabei und bietet die Kombination aus Apfelwein und Gin an. Die „Keks Fabrik“ hat letztes Jahr in der Stadt eröffnet und ist in diesem Jahr ebenfalls auf dem Marché de Nuit anzutreffen. Neben diesen Ausstellenden, sind noch viele weitere Kreative aus den unterschiedlichen Kategorien vertreten.Passend zum Shoppen soll ein DJ-Team vom Radiosender YouFm für passende musikalische Untermalung sorgen. Für Verstärkung sorgen diverse Foodtrucks mit Speisen wie etwa hausgemachte Burger von Buddiez Burger. Diese setzen auf regionales Fleisch und hausgemachte Saucen. Eine Terrassen-Bar von Madame Herrlich bietet Limonaden und verschiedene Cocktail-Kreationen. Tickets für den Marché de Nuit sind im Vorverkauf und an der Abendkasse für sechs Euro erhältlich. Kinder unter 12 Jahren erhalten freien Eintritt. Der Einlass für unter 18-Jährige ist nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten erlaubt.